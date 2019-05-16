Filenin Sultanları, İtalya’ya 3-1 mağlup oldu

Milliler, karşılaşmaya Kübra, Ebrar, Meliha, Zehra, Hande, Cansu ve libero Aylin ile başladı. Montrö şehrindeki Pierrier Spor Salonu’nda oynanan mücadelede A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibine 27-25, 20-25, 20-25 ve 23-25'lük setlerle 3-1 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, Montreux Volley Masters Turnuvası B Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında, bugün TSİ 22.45’te Tayland ile karşılaşacak.
Hakemler: Ziling Wang (Çin), Jorg Kellenberger (Almanya)
Türkiye: Kübra, Ebrar, Meliha, Zehra, Hande, Cansu, Aylin (L) (Ezgi, Meryem, Fatma, Gözde)
İtalya: Sorokaite, Villani, Pietrini, Fahr, Alberti, Orro, Parrocchiale (L) (Cambi, Nicoletti)
Setler: 27-25, 20-25, 20-25, 22-25
Süre: 1 saat 56 dakika (40,25, 26,24)
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