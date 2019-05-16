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Filenin Sultanları, İtalya’ya 3-1 mağlup oldu

VOLEYBOL HABERLERİ  | 16.05.2019 12:03 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsviçre’nin Montrö şehrinde organize edilen Montreux Volley Masters Turnuvası’nda B Grubu’ndaki ikinci maçında, İtalya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, İtalya’ya 3-1 mağlup oldu

Milliler, karşılaşmaya Kübra, Ebrar, Meliha, Zehra, Hande, Cansu ve libero Aylin ile başladı. Montrö şehrindeki Pierrier Spor Salonu’nda oynanan mücadelede A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibine 27-25, 20-25, 20-25 ve 23-25'lük setlerle 3-1 mağlup oldu.

1900

Ay-yıldızlılar, Montreux Volley Masters Turnuvası B Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında, bugün TSİ 22.45’te Tayland ile karşılaşacak.

Hakemler: Ziling Wang (Çin), Jorg Kellenberger (Almanya)

Türkiye: Kübra, Ebrar, Meliha, Zehra, Hande, Cansu, Aylin (L) (Ezgi, Meryem, Fatma, Gözde)
İtalya: Sorokaite, Villani, Pietrini, Fahr, Alberti, Orro, Parrocchiale (L) (Cambi, Nicoletti)

Setler: 27-25, 20-25, 20-25, 22-25
Süre: 1 saat 56 dakika (40,25, 26,24)

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Anahtar Kelimeler:
A Milli Kadın Voleybol Takımı İsviçre Montrö Montreux Volley Masters Turnuvası İtalya

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