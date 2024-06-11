Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3'üncü haftasında sahaya çıkacak

Filenin Sultanları, Hong Kong'un ev sahipliği yapacağı Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında yarın TSİ 12.00'da Tayland ile karşılaşacak.

6 GALİBİYET 2 MAĞLUBİYET

Milliler, bu etapta Tayland maçının ardından sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile mücadele edecek. Filenin Sultanları şu ana kadar Milletler Ligi'nde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 18 puan topladı ve 5'inci sırada yer aldı.

Filenin Sultanları, Hollanda, Fransa, Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD'yi mağlup ederken; Japonya ve İtalya karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Türkiye, Milletler Ligi'nin son oynanan ABD etabındaki 4 maçında da galip ayrıldı.

Filenin Sultanları'nın VNL 3'üncü hafta maç programı ve kadrosu şu şekilde:

12 Haziran Çarşamba

12.00 Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe

15.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

15 Haziran Cumartesi

15.30 Türkiye-Çin

16 Haziran Pazar

12.00 Türkiye-Brezilya

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş







