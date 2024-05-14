Filenin Sultanları, Milletler Ligi maçları için Antalya'ya geldi

FIVB Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası'nın son galibi olan ve Dünya Kupası niteliği taşıyan Olimpiyat Elemeleri'ni de birinci bitirerek Paris 2024 vizesi alan "Filenin Sultanları", Milletler Ligi ilk hafta karşılaşmaları için İstanbul'dan uçakla Antalya'ya ulaştı.

Dünya sıralamasında bir numarada yer alan milli takım kafilesi, havalimanından otobüsle kamp yapacağı otele gitti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile diğer takım oyuncuları, havalimanı çıkışında ve otel girişinde isteyenlerle fotoğraf çektirdi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır







