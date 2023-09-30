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Filenin Sultanları'ndan Ayça Aykaç ile antrenör Mert Altıntaş evlendi! İşte düğünden kareler

30.09.2023 16:37 | Son Güncelleme:
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Milli voleybolcu Ayça Aykaç ile antrenör Mert Altıntaş dünya evine girdi. Filenin Sultanları'ndan Ayça Aykaç'ı en mutlu gününde takım arkadaşları yalnız bırakmadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı liberosu Ayça Aykaç uzun yıllardır beraber olduğu sevgilisi Mert Altıntaş ile evlendi. Ayça Aykaç düğününde kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.

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Ayça Aykaç kız arkadaşları ile düğün öncesi poz verdi.

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Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı oyuncusu Ayça Aykaç kır düğünü tercih etti. Gelinliğini balık model tercih eden Ayça Aykaç sırt dekoltesi ile dikkat çekti.

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Milli voleybolcu Ayça Aykaç'ın eşi Mert Altıntaş antrenörlük yapıyor.

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Çifti en mutlu günlerinde yakınları yalnız bırakmadı.

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Takımın başarılı oyuncuları bir arada poz vererek sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

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