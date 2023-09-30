Filenin Sultanları'ndan Ayça Aykaç ile antrenör Mert Altıntaş evlendi! İşte düğünden kareler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı liberosu Ayça Aykaç uzun yıllardır beraber olduğu sevgilisi Mert Altıntaş ile evlendi. Ayça Aykaç düğününde kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Ayça Aykaç kız arkadaşları ile düğün öncesi poz verdi.

Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı oyuncusu Ayça Aykaç kır düğünü tercih etti. Gelinliğini balık model tercih eden Ayça Aykaç sırt dekoltesi ile dikkat çekti.

Milli voleybolcu Ayça Aykaç'ın eşi Mert Altıntaş antrenörlük yapıyor.

Çifti en mutlu günlerinde yakınları yalnız bırakmadı.

Takımın başarılı oyuncuları bir arada poz vererek sosyal medya hesaplarında paylaştılar.





