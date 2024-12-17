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Filenin Sultanları'nın 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.12.2024 12:55
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Tayland'ın ev sahipliğinde 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda grup kuraları çekilirken Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu.

Filenin Sultanları'nın 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Tayland'ın ev sahipliğinde 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda grup kuraları çekildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu’nda yer aldı. Ay-yıldızlılar çekilen kura sonunda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti.

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda gruplar şu şekilde oluştu:

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A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan toplam 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde ile eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
Voleybol milli takım
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