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Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri’nde 2’de 2 yaptı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu ikinci maçında karşılaştığı Çekya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Milliler, yarın ev sahibi Çin ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri’nde 2’de 2 yaptı

Çin’in ev sahipliğinde Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu’ndaki ikinci maçında Çekya ile karşılaştı.

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Milliler, Beilun Spor ve Sanat Merkezi’nde oynanan mücadelede rakibini 25-15, 25-22, 21-25 ve 25-17‘lik setlerle 3-1 mağlup ederek olimpiyat elemelerinde 2’de 2 yaptı.

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Filenin Sultanları, grubun üçüncü ve son maçında yarın ev sahibi Çin ile TSİ 15.00'de karşı karşıya gelecek. Milliler maçtan galip ayrılması durumunda olimpiyat vizesi alacak.

TÜRKİYE 3-1 ÇEKYA

Salon: Beilun
Hakemler: Alexey Pashkevich (Rusya), Taghrid Khattab (Mısır)

Türkiye: Meryem, Zehra, Kübra, Şeyma, Hande, Cansu, Simge (L) (Fatma, Ezgi, Gözde)
Çekya: Kossanyiova, Mlejnkova, Orvosova, Trnkova, Purchartova, Smidova, Dostalova (L) (Patockova, Kozubikova, Janeckova, Kopecka, Holaskova)

Setler: 25-15, 25-22, 21-25, 25-17
Süre: 1 saat 50 dakika (23, 29, 30, 28)

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Anahtar Kelimeler:
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu

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