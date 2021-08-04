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Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

04.08.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore ile karşılaştı. Final setine giden mücadelede Filenin Sultanları sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı ve Tokyo 2020'ye veda etti.

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi.

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Maça çok iyi başlayan "Filenin Sultanları", iyi servis attığı karşılaşmanın başında 7-3'lük üstünlük kurdu. Meryem Boz ve Zehra Güneş'le iyi hücum eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, savunmada da iyi manşet aldı. Etkili hücumlara blok sayıları da eklenince Türkiye, ilk seti rahat bir oyunla 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

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Milli takımın kötü manşet aldığı ikinci sette Güney Kore, iyi servis atarak 17-7'lik üstünlük kurdu. İkinci seti Güney Kore, 25-17 kazandı ve setlere 1-1'lik dengeyi getirdi.

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Üçüncü sete de Türkiye, çok kötü manşet alarak başladı ve Güney Kore, 5-1'lik üstünlükle Guidetti'ye molayı aldırdı. Blok sayılarıyla seti 15-15'te dengeyi getiren ay-yıldızlı ekip, kaptan Eda Erdem Dündar'ın iyi oyunuyla üstünlüğü de ele aldı ve 17-16 öne geçti. Setin sonunda 23-21 geriye düşen Filenin Sultanları, 24-24'te oyuna tekrar dengeyi getirdi. 25-24'te set sayısını değerlendiremeyen milli takım, seti 28-26 kaybederek 2-1 geriye düştü.

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Dördüncü sete Şeyma Ercan'ın etkili servisleriyle başlayan Türkiye, 11-5'lik üstünlük kurdu. Tuğba Şenoğlu'nun sayılarıyla etki ettiği seti A Milli Kadın Voleybol Takımı 25-18 kazanarak setlere dengeyi getirdi: 2-2.

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Yarı finale çıkacak takımı belirleyecek beşinci ve son sette Tuğba Şenoğlu'nun üst üste sayılarıyla Türkiye, skorda 6-3'lük avantaj yakaladı. Hücumda topları öldürmekte zorlanan milli takım, saha değişimine 8-7 geride gitti. Büyük heyecana sahne olan son bölümde kötü manşet alan milliler, seti 15-13 maçı da 3-2 kaybederek elendi. Bu sonuçla Güney Kore yarı finale çıkan ilk takım oldu.

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Maç sonu milli sporcular büyük bir üzüntü yaşadı. Bazı sporcuların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti.

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GÜNEY KORE 3-2 TÜRKİYE

Salon: Ariake
Hakemler: Hamid Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri), Pati Rolf (ABD)

Güney Kore: Su Kim, Yeum, Yeon Koung Kim, Yang, Heejin Kim, Park (Oh, Lee, An, Park, Jong, Pyo)
Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar (Şebnem Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan)

Setler: 17-25, 25-17, 28-26, 18-25, 15-13
Süre: 2 saat 17 dakika (24, 27, 38, 28, 20)

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
hepsi bu kac gundur gundemi mesgul ettiniz yaziklar olsun.size
sevinsin yobazlar artık yokuz olimpiyatta
Gözyaşlarınıza kurban olsunlar, canınız sagolsun kuzular...

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