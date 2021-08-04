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Giovanni Guidetti: Türk halkı bu takımla gurur duymalı

04.08.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, "Türk halkı bu takımla gurur duymalı. Oyuncularım bugünkü maçta da son sayıya kadar savaştı" dedi.

Giovanni Guidetti: Türk halkı bu takımla gurur duymalı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Ariake Arena'da oynanan Güney Kore karşılaşmasının sonra AA'ya açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli başantrenör, olimpiyatta çeyrek finale kadar geldiklerini hatırlatarak, "Türk halkı bu takımla gurur duymalı. Oyuncularım bugünkü maçta da son sayıya kadar savaştı. Sonuç olarak Türkiye bugün bir galibiyeti hak ediyordu. Özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu vurgulayan Guidetti, "Tek şanslarının riskli servis atmak olduğunu biliyorlardı. Bizim de hücumumuz iyi değildi, onların da savunması iyiydi. Çok zor olacağını biliyordum. Asya takımları hep ters geliyor. Bu maçta baskı çok yüksekti. Bunların da üstesinden gelmeyi öğrenmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Tokyo
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