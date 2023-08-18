Filenin Sultanları rakip tanımıyor! Avrupa Şampiyonası grup aşamasındaki ilk maçında İsveç'i set vermeden mağlup ettik

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçında İsveç ile karşı karşıya geldi. Sultanlar karşılaşmayı rakibine set vermeden 3-0 kazanarak grup aşamasına harika bir başlangıç yaptı.

SETLER

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 İSVEÇ

2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 İSVEÇ

3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-13 İSVEÇ

Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı şu şekilde:

20 Ağustos 2023

21.00 Türkiye-Azerbaycan (TRT Spor Yıldız)

21 Ağustos 2023

18.00 Türkiye-Çekya (TRT Spor)

23 Ağustos 2023

18.00 Türkiye-Yunanistan (TRT Spor)

24 Ağustos 2023

21.00 Türkiye-Almanya (TRT Spor)

