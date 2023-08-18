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  4. Filenin Sultanları rakip tanımıyor! Avrupa Şampiyonası grup aşamasındaki ilk maçında İsveç'i set vermeden mağlup ettik

Filenin Sultanları rakip tanımıyor! Avrupa Şampiyonası grup aşamasındaki ilk maçında İsveç'i set vermeden mağlup ettik

18.08.2023 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçında İsveç ile karşı karşıya geldi. Sultanlar karşılaşmayı rakibine set vermeden 3-0 kazanarak grup aşamasına harika bir başlangıç yaptı.

SETLER

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 İSVEÇ
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 İSVEÇ
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-13 İSVEÇ

Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı şu şekilde:

20 Ağustos 2023

21.00 Türkiye-Azerbaycan (TRT Spor Yıldız)

21 Ağustos 2023

18.00 Türkiye-Çekya (TRT Spor)

23 Ağustos 2023

18.00 Türkiye-Yunanistan (TRT Spor)

24 Ağustos 2023

21.00 Türkiye-Almanya (TRT Spor)

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