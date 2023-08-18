Filenin Sultanları rakip tanımıyor! Avrupa Şampiyonası grup aşamasındaki ilk maçında İsveç'i set vermeden mağlup ettik

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçında İsveç ile karşı karşıya geldi. Sultanlar karşılaşmayı rakibine set vermeden 3-0 kazanarak grup aşamasına harika bir başlangıç yaptı.
SETLER
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 İSVEÇ
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 İSVEÇ
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-13 İSVEÇ
Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı şu şekilde:
20 Ağustos 2023
21.00 Türkiye-Azerbaycan (TRT Spor Yıldız)
21 Ağustos 2023
18.00 Türkiye-Çekya (TRT Spor)
23 Ağustos 2023
18.00 Türkiye-Yunanistan (TRT Spor)
24 Ağustos 2023
21.00 Türkiye-Almanya (TRT Spor)