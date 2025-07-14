Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki dördüncü maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.
Milletler Ligi'nde 12. maçında 4'üncü yenilgisini alan Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki de belli oldu. Çin-ABD karşılaşmasından 3-2 galip ayrılan Çin, millilerimiz ile çeyrek finalde karşılaşacak.
VNL Finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde Atlas Arena'da oynanacak.
Sırbistan-Türkiye: 3-0
SALON: Omnisport
HAKEMLER: Pawel Burkiewicz (Polonya), İsmail İbrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)
SIRBİSTAN: Ivanovic, Aleksic, Mirkovic, Uzelac, Kurtagic, Boskovic, Jedgic (L) (Milenkovic)
TÜRKİYE: Yaprak, Zehra, Vargas, Ebrar, Jack-Kısal, Dilay, Gizem (L) (Meliha, Derya, Aslı, Saliha)
SETLER: 25-18, 25-20, 25-18
SÜRE: 72 dakika
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