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Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu

Filenin Sultanları 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) dördüncü maçında Sırbistan ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki dördüncü maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

Milletler Ligi'nde 12. maçında 4'üncü yenilgisini alan Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki de belli oldu. Çin-ABD karşılaşmasından 3-2 galip ayrılan Çin, millilerimiz ile çeyrek finalde karşılaşacak.

VNL Finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde Atlas Arena'da oynanacak.

MAÇA DAİR DETAYLAR

Filenin Sultanları, Sırbistan a 3-0 mağlup oldu 1

Sırbistan-Türkiye: 3-0

SALON: Omnisport

HAKEMLER: Pawel Burkiewicz (Polonya), İsmail İbrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

SIRBİSTAN: Ivanovic, Aleksic, Mirkovic, Uzelac, Kurtagic, Boskovic, Jedgic (L) (Milenkovic)

TÜRKİYE: Yaprak, Zehra, Vargas, Ebrar, Jack-Kısal, Dilay, Gizem (L) (Meliha, Derya, Aslı, Saliha)

SETLER: 25-18, 25-20, 25-18

SÜRE: 72 dakikaBu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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