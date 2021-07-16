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Filenin Sultanları, Tokyo'da kürsüye çıkmak istiyor

16.07.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kürsüye çıkmanın hayalini kuruyor.

Filenin Sultanları, Tokyo'da kürsüye çıkmak istiyor

BAŞARIYI SÜRDÜRMEK İSTİYORLAR

"Filenin Sultanları" olimpiyatlarda 2012 Londra'nın ardından ikinci kez mücadele edecek. Avrupa ikinciliği ve FIVB Milletler Ligi üçüncülüğü bulunan milliler, bu başarısını 2020 Tokyo'da da sürdürmeyi hedefliyor.

FİLENİN SULTANLARI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Türkiye'deki hazırlıklarını tamamlayan ve Japonya'ya giden milli takımda kaptan Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Hande Baladın ve Tuğba Şenoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İLK HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK

Olimpiyatlara katılacakları için çok mutlu, gururlu ve heyecanlı olduklarını dile getiren Eda Erdem Dündar, "Zorlu bir turnuva olacak. Gün gün gitmemiz gerekiyor. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak yenemeyeceğimiz takım yok. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Sonra da adımızı ilk 4'e yazdırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

MADALYA İÇİN MÜCADELE

Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile çok zor bir grupta yer aldıklarını hatırlatan 34 yaşındaki orta oyuncusu, "Şampiyonun bizim gruptan çıkacağını düşünüyoruz. Son şampiyon Çin orada. İtalya, yeni bir jenerasyona sahip, Egonu gibi çok önemli bir silahları var. ABD yıllardır aynı sistem ve oyuncularla devam ediyor. İlk 4'ün içinde olmak bile büyük bir başarı. İkinci kez olimpiyatlara katılıyoruz. Her zaman oynadığımız bir turnuva değil. Altın olacak gibi bir şey söylersem kendimizi kandırmış oluruz. İlk 4'e kalırsak, madalya için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

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