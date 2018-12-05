Filip Novak: Beklentim hem lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk

Ligin en golcü savunma oyuncularından olan bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor dergisindeki röportajında, ülkesinde profesyonel futbol yaşantısına başladığı Zlin takımında birçok maçta santrfor olarak oynayıp çok sayıda gol attığını aktardı.

MUTSUZ OLSAM DA KÖTÜ OYNAMADIM

"Gol atmak isteyen, en kötü ihtimalle o aksiyon alanı içinde yer almayı arzulayan bir oyuncuydum" ifadesini kullanan Çek futbolcu, şöyle devam etti:

"Bu değişim Jablonec takımında başladı. Takımda yaşanan sakatlıkların ardından sol bek pozisyonu için oyuncu arayışı başladı. Bu bölge için iki adaydan biri bendim. Teknik heyet son olarak bende karar kıldı. Mutsuz olsam da kötü oynamadım. Sonrasında sevmeye başladım"

ÜLKEMDEKİ REKOR HALA BANA AİT

Novak, 2014-15 sezonunda Jablonec forması giyerken 29 maçta 11 gole imza atarak lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan defans oyuncusu olarak rekor kırdığına işaret ederek, "Ülkemdeki bu rekor hala bana ait. Çok iyi bir sezondu. O sezon ligde 11, kupada ise iki gol atmıştım. Bunu başarabildiğim için kendimle gurur duydum ancak o sezon geride kaldı. Kendimi geliştirmeye ve takımıma katkı sağlamaya gayret ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.