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Filip Novak: İşimiz kolay olmayacak ama tur atlayabiliriz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.07.2019 19:41 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Filip Novak, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turunda karşılaşacakları Sparta Prag karşısında tur atlayabileceklerini söyledi.

Filip Novak: İşimiz kolay olmayacak ama tur atlayabiliriz

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag takımıyla eşleyen Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, kendisi açısından zor bir maç olacağını söyledi.

Novak, bordo-mavili takımın Avusturya kampında yaptığı açıklamada, Prag şehrinin Çekya'nın en büyük ve en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Sparta Prag takımını tanıdığını ifade eden Çek futbolcu, "Kendilerine karşı birçok maçta forma giydim. Dün arkadaşlarımla yaptığım konuşmalarda kesinlikle Çekya ile oynamak istemediğimi, benim için çok zor olacağını söylemiştim. Böyle bir eşleşme oldu. Benim açımdan kolay olmayacak. Kendi ülkemde de oynayacağım eski arkadaşlarımla oynayacağım." dedi.

Novak, rakiplerinin zor zamanlardan geçtiğini ifade ederek, "İlk iki maçta çok iyi gitmediler. Kendi sahalarında kaybettiler. Son maçı kazanmalarına rağmen biraz zor zamanlar geçtiklerini söyleyebiliriz. Rakip kim olursa olsun bizim sahaya çıkıp grup aşamalarında oynamak istediğimizi, bunu gerçekten istediğimizi göstermemiz lazım. Hiçbirimiz için kolay olmayacak ama tabii ki tur atlayabiliriz." şeklinde konuştu.

Kura çekiminin ardından birçok kişinin kendisini aradığını da dile getiren sol bek oyuncusu, şunları kaydetti:

"Birçok cevapsız arama mesaj, Kendi ailemden de arayanlar oldu. Sabırsızlanıyorum. Ailem ve arkadaşlarım olsun gelip beni izleyebilecekler. Dört gözle bekliyorum.Trabzon'da yaşadığım evimde Çekya kanallarını izlediğim bir televizyonum var. Her hafta bütün maçları izliyorum. Bunları da biraz sır olarak teknik ekibe, arkadaşlarımıza aktarmaya çalışacağım. Turu nasıl geçeriz, onları nasıl yeneriz bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Biraz sır olsun. Umarım iki maçta hepimiz açısından iyi olur. Çünkü biz grup aşamalarına geçip oynamak istiyoruz. Bunu da göstermek istiyoruz."

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