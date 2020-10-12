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Filip Novak koronavirüse mi yakalandı?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.10.2020 15:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak, İsrail'e götürülmedi. Novak, koronavirüse mi yakalandı? İşte detaylar...

Filip Novak koronavirüse mi yakalandı?

Dün UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail'in konuğu olan Çekya sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Çeklerde maç öncesi yapılan açıklamada Covid-19 testlerinde 3 pozitif vakaya rastlandığı bildirilmişti. Bir testin sonucu ise yetersiz bulunmuştu.

Bu isimlerin kim olduğu açıklanmazken sadece Hellas Verona, Antonin Barak'ın testinin pozitif çıktığını kamuoyuyla paylaştı.

Güney Kıbrıs'la oynanan hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Novak, İsrail'e götürülmedi. Bu da Novak'ın koronavirüse yakalanan futbolculardan biri olduğu ihtimalini güçlendirdi.

23 kişilik aday kadro açıklayan Çekler, İsrail'e 18 futbolcu götürdü. Dört ismin koronavirüs nedeniyle, diğer ismin teknik sebeple götürülmediği belirtiliyor.

Novak ve Barak haricinde İsrail'e götürülmeyen diğer isimler ise Borek Dockal, Adam Hlozek ve Filip Nguyen.

Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncular Güney Kıbrıs'ta oynanan maçtan sonra Çekya'ya döndüler. (Ajansspor)

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