Filip Novak'tan transfer kararı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ve Türkiye Kupası'nda final hedefiyle yoluna ilerleyen Trabzonspor'da Filip Novak ismi de gündemde duruyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek adeta Süper Lig'de herkesin takdir ettiği bir isim olarak dikkat çekiyor.

Ligin en iyi sol beki olarak değerlendirilen ve geldiği günden bu yana performansıyla göz dolduran Novak, sezon sonunu bekliyor. Ailesiyle beraber Trabzon'u ve Trabzonspor'u çok seven Novak, henüz karar aşamasında... Milliyet'in haberine göre, Bir yandan Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiği 30 yaşındaki futbolcu, nihai kararı resmi maçlar bittikten sonra vermek istiyor.

Bordo-mavili formayla ligde 3 maçı kalan, Türkiye Kupası'nda da finali bekleyen Novak, her şey belli olduktan sonra oturup karar vermenin daha doğru olacağına inanıyor.

Trabzonspor ile iki kupada da başarıya ulaşmak isteyen deneyimli oyuncu, bu nedenle kafasının karışmamasına özen gösteriyor. Tüm motivasyonunu sahaya vermek isteyen Novak sadece yaptığı işe odaklanıyor.