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Filip Novak, Trabzonspor'a resmen veda etti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.08.2020 18:35 | Son Güncelleme

Sol bek oyuncusu Filip Novak Trabzonspor'a veda ettiğini açıkladı.

Filip Novak, Trabzonspor'a resmen veda etti

Filip Novak, Trabzonspor'a veda ettiğini açıkladı. Trabzonspor'da 2 sezon forma giyen Filip Novak, Fenerbahçe ile anılıyor.

İşte Novak'ın veda mesajı;

"Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar senin için savaştığımı biliyorsun. Ancak, hayat mücadelelerden ibaret ve yeni bir macerayı kabul etmeye karar verdim. Umarım beni anlarsınız. Her şey için teşekkürler. #arkadireknovak"

novak

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