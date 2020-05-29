Filipinler'de sosyal mesafe kuralına uygun sıra bekleyen kediler olay oldu

Filipinler'in Quezon City adlı şehrinde çekilen fotoğraflar görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. İnsanların sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri için hazırlanan yuvarlak çizgilerin içinde kedilerin sıra bekleyen halinin fotoğrafı sosyal medyada viral oldu.

1 metreden az olmayacak şekilde hazırlanan dairelerde insanlar gibi sıralanan kedilerin "sorumlu" davranışı yerel halk tarafından takdir topladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların her seferinde altını çizerek hatırlattıkları sosyal mesafe kuralına hassasiyetle önem gösteren tek hayvan kediler değil. Daha önce sosyal mesafe kuralına dikkat eden köpek, kuş hatta eşekler olmuştu. İşte birbirinden sevimli o fotoğraflar...

