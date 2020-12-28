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Filipinler’in sokaklarını konu alan bu resimler gerçeklik sınırlarını alt üst ediyor!

Seray Üstün Seray Üstün 28.12.2020 11:27 | Son Güncelleme:
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Filipinler’in sokaklarını konu alan bu resimler gerçeklik sınırlarını alt üst ediyor!

Sulu boya denildiğinde birçoğumuzun aklına ilkokul günleri geliyor. Özellikle resim derslerinde bir bardak su, boya ve fırça ile yarattığınız eserleri mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Hatta patates baskılarının bile başrol oyuncusu bu sulu boya değil miydi? Hiçbirimiz Picasso değiliz ama sulu boyanın ne kadar mucizevi eserler ortaya çıkartabildiğini gördüğünüzde şoke olacaksınız.

Filipinler’de yaşayan sanatçı Ralvin Dizon sulu boyanın dokusunu benzersiz bir sanat eserine dönüştürebilecek bir yeteneğe sahip. Sulu boya belki de ressamlar tarafından en az kullanılan malzeme olma özelliğini taşıyor. Ancak bu sanatçının fırça darbeleri ve ayrıntıları resimlerin bir fotoğraf kadar gerçek algılanmasına yardımcı oluyor. Filipinler’in başkenti Manila’daki yaşamı konu alan her bir resim için sanatçı bir buçuk ayını harcıyor. İşte karşınızda sulu boya tablolardan oluşan bir galeri...

GERİLLA TABORA

gerilla tabora

TİNDERA VE PALENGKERAS

Tindera ve Palengkeras

AŞIRI HIZ

AŞIRI HIZ

MOR TESETTÜR

MOR TESETTÜR

TUSOK CUMHURİYETİ

TUSOK CUMHURİYETİ

OBRERO DE CALLE ESCOLTE

Obrero De Calle Escolta

SATILIK BALASENAS

satılık

TRİKE TESLİMATI

TRİKE TESLİMATI

KİRLİ DONDURMA

KİRLİ DONDURMA

ALUMİYO’DA MOTORSİKLET

ALUMİYO’DA MOTORSİKLET

İŞTE

İŞTE

PLAZA MİRANDA

PLAZA MİRANDA

SÜRÜŞÜM NASIL?

SÜRÜŞÜM NASIL

SAHİBİ TRİKE JEEP

SAHİBİ TRİKE JEEP

İSİMSİZ MOTOR

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