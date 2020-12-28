Filipinler’in sokaklarını konu alan bu resimler gerçeklik sınırlarını alt üst ediyor!

Filipinler’de yaşayan sanatçı Ralvin Dizon sulu boyanın dokusunu benzersiz bir sanat eserine dönüştürebilecek bir yeteneğe sahip. Sulu boya belki de ressamlar tarafından en az kullanılan malzeme olma özelliğini taşıyor. Ancak bu sanatçının fırça darbeleri ve ayrıntıları resimlerin bir fotoğraf kadar gerçek algılanmasına yardımcı oluyor. Filipinler’in başkenti Manila’daki yaşamı konu alan her bir resim için sanatçı bir buçuk ayını harcıyor. İşte karşınızda sulu boya tablolardan oluşan bir galeri...
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