Filipinler’in sokaklarını konu alan bu resimler gerçeklik sınırlarını alt üst ediyor!

Filipinler’de yaşayan sanatçı Ralvin Dizon sulu boyanın dokusunu benzersiz bir sanat eserine dönüştürebilecek bir yeteneğe sahip. Sulu boya belki de ressamlar tarafından en az kullanılan malzeme olma özelliğini taşıyor. Ancak bu sanatçının fırça darbeleri ve ayrıntıları resimlerin bir fotoğraf kadar gerçek algılanmasına yardımcı oluyor. Filipinler’in başkenti Manila’daki yaşamı konu alan her bir resim için sanatçı bir buçuk ayını harcıyor. İşte karşınızda sulu boya tablolardan oluşan bir galeri...

GERİLLA TABORA

TİNDERA VE PALENGKERAS

AŞIRI HIZ

MOR TESETTÜR

TUSOK CUMHURİYETİ

OBRERO DE CALLE ESCOLTE

SATILIK BALASENAS

TRİKE TESLİMATI

KİRLİ DONDURMA

ALUMİYO’DA MOTORSİKLET

İŞTE

PLAZA MİRANDA

SÜRÜŞÜM NASIL?

SAHİBİ TRİKE JEEP

İSİMSİZ MOTOR



