Oscar Ukonu’nun tükenmez kalemle yarattığı portre fotoğraf gibi duruyor!

Oscar Ukonu (AKA Oscar Chuks) tükenmez kalemin mavisini gerçek bir güce dönüştürebilecek türden bir yeteneğe sahip. 5 yılı aşkın süredir yaptığı çizimlerle dünya genelinde ses getirmeyi başaran Oscar Ukonu’nun portreleri son derece ayrıntılı. Çizimlerinin konusunu güçlü sosyal eleştiri parçaları olarak seçmesinin yanı sıra Afrika'nın nüfuzlu insanları ve pop kültür ikonlarını oluşturuyor. Çalışmaları büyük bir hayran kitlesine ulaşmasına yardımcı olan Ukonu’nun Instagram’da neredeyse 75 bin takipçisi bulunuyor. Sizler için Ukonu’nun tükenmez kaleminden çıkan birbirinden benzersiz resimleri derledik...
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