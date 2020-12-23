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Oscar Ukonu’nun tükenmez kalemle yarattığı portre fotoğraf gibi duruyor!

Seray Üstün Seray Üstün 23.12.2020 15:12 | Son Güncelleme:
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Oscar Ukonu’nun tükenmez kalemle yarattığı portre fotoğraf gibi duruyor!

Tükenmez kalem birçoğumuza birçoğumuz için okul günlerini hatılatıyor. İlkokul defterlerinize baktığınızda köşelerde tükenmez kalemle çizdiğiniz süslere rastlarsınız. Kenar süsü olarak da isimlendirilen tükenmez kalem genellikle ressamlar tarafından sık tercih edilmiyor. Portrelerde büyük bir çoğunlukla kara kalem eskizleri görüyoruz. Tükenmez kalemin tercih edilmemesine aldanmayın çünkü yetenekli parmaklarla yapılan çizimlerde bu adeta bir sanat eserine dönüşüyor.

Oscar Ukonu (AKA Oscar Chuks) tükenmez kalemin mavisini gerçek bir güce dönüştürebilecek türden bir yeteneğe sahip. 5 yılı aşkın süredir yaptığı çizimlerle dünya genelinde ses getirmeyi başaran Oscar Ukonu’nun portreleri son derece ayrıntılı. Çizimlerinin konusunu güçlü sosyal eleştiri parçaları olarak seçmesinin yanı sıra Afrika'nın nüfuzlu insanları ve pop kültür ikonlarını oluşturuyor. Çalışmaları büyük bir hayran kitlesine ulaşmasına yardımcı olan Ukonu’nun Instagram’da neredeyse 75 bin takipçisi bulunuyor. Sizler için Ukonu’nun tükenmez kaleminden çıkan birbirinden benzersiz resimleri derledik...

MAVİ ÇOCUK

MAVİ ÇOCUK

ÖRGÜLÜ BAYAN

ÖRGÜLÜ BAYAN

ON DOKUZ

19

YİRMİ İKİ

22

YİRMİ ÜÇ

23

YİRMİ BEŞ

25

YİRMİ YEDİ

27

YİRMİ SEKİZ

28

OTUZ

30

OTUZ ÜÇ

33

OTUZ BEŞ

35

ADELE

ADELE

BALDWİN

BALDWİN

BANKY W

Banky W

BARRACK OBAMA

BARRACK OBAMA

BİR CUMHURİYETİN DEZENFORMANSYONU

BİR CUMHURİYETİN DEZENFORMASYONU

BİR KADININ ÖZEL GÖZYAŞLARI

BİR KADININ ÖZEL GÖZYAŞLARI

BOB MARLEY

BOB MARLEY

DR. GOODLUCK EBELE JONATHAN

Dr. Goodluck Ebele Jonathan

HOLLOW VİCTORY

HOLLOW VİCTORY

II. ELİZABETH

II. ELİZABETH

JERRY GARCİA

Jerry Garcia

KENDRİCK LAMAR

Kendrick Lamar

KOMİSYON

KOMİSYON

MORGAN FREEMAN

MORGAN FREEMAN

NENE

NENE

NİSAN HİKAYESİ

NİSAN HİKAYESİ

PROFESÖR CHİNUA ACHEBE

Profesör Chinua Achebe

RİHANNA

RİHANNA

SEKİZ

SEKİZ

SİSİ

SİSİ

YANSITMA

YANSITMA

YOLCU

YOLCU

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