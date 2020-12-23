Oscar Ukonu’nun tükenmez kalemle yarattığı portre fotoğraf gibi duruyor!

Oscar Ukonu (AKA Oscar Chuks) tükenmez kalemin mavisini gerçek bir güce dönüştürebilecek türden bir yeteneğe sahip. 5 yılı aşkın süredir yaptığı çizimlerle dünya genelinde ses getirmeyi başaran Oscar Ukonu’nun portreleri son derece ayrıntılı. Çizimlerinin konusunu güçlü sosyal eleştiri parçaları olarak seçmesinin yanı sıra Afrika'nın nüfuzlu insanları ve pop kültür ikonlarını oluşturuyor. Çalışmaları büyük bir hayran kitlesine ulaşmasına yardımcı olan Ukonu’nun Instagram’da neredeyse 75 bin takipçisi bulunuyor. Sizler için Ukonu’nun tükenmez kaleminden çıkan birbirinden benzersiz resimleri derledik...

MAVİ ÇOCUK

ÖRGÜLÜ BAYAN

ON DOKUZ

YİRMİ İKİ

YİRMİ ÜÇ

YİRMİ BEŞ

YİRMİ YEDİ

YİRMİ SEKİZ

OTUZ

OTUZ ÜÇ

OTUZ BEŞ

ADELE

BALDWİN

BANKY W

BARRACK OBAMA

BİR CUMHURİYETİN DEZENFORMANSYONU

BİR KADININ ÖZEL GÖZYAŞLARI

BOB MARLEY

DR. GOODLUCK EBELE JONATHAN

HOLLOW VİCTORY

II. ELİZABETH

JERRY GARCİA

KENDRİCK LAMAR

KOMİSYON

MORGAN FREEMAN

NENE

NİSAN HİKAYESİ

PROFESÖR CHİNUA ACHEBE

RİHANNA

SEKİZ

SİSİ

YANSITMA

YOLCU



