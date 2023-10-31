Filistin'e destek verdiği için kadro dışı kalmıştı... El Ghazi pişman olduğunu açıkladı!

Mainz, Filistin'e destek paylaşımı yapan Anwar El Ghazi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Fas asıllı Hollandalı oyuncunun paylaşımını kaldırmasına rağmen bu kararın alındığı belirtilmişti.

AFFETTİLER

Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi'yi affettiğini duyurdu. Alman ekibinden yapılan açıklamada, Fas asıllı oyuncunun bu paylaşımdan dolayı pişman olduğu aktarıldı.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLACAK" YAZMIŞTI

El Ghazi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.





