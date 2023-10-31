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Filistin'e destek verdiği için kadro dışı kalmıştı... El Ghazi pişman olduğunu açıkladı!

31.10.2023 09:14 | Son Güncelleme:
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Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek paylaşımı yapan Fas asıllı Hollandalı oyuncu El Ghazi'yi kadro dışı bırakmış ve bu kararıyla büyük tepki çekmişti. El Ghazi'nin geleceğiyle ilgili Mainz 05 yeni kararını açıkladı.

Filistin'e destek verdiği için kadro dışı kalmıştı... El Ghazi pişman olduğunu açıkladı!

Mainz, Filistin'e destek paylaşımı yapan Anwar El Ghazi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Fas asıllı Hollandalı oyuncunun paylaşımını kaldırmasına rağmen bu kararın alındığı belirtilmişti.

AFFETTİLER

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Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi'yi affettiğini duyurdu. Alman ekibinden yapılan açıklamada, Fas asıllı oyuncunun bu paylaşımdan dolayı pişman olduğu aktarıldı.

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLACAK" YAZMIŞTI

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El Ghazi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

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