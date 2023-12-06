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Filistin için bağışlar devam ediyor

06.12.2023 11:43 | Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Özgür Filistin’in Yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin’e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Filistin için bağışlar devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İsrail’in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan "Özgür Filistin’in Yanındayız" yardım kampanyası il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Bu çerçevede toplumun tüm kesimlerinden kampanyaya destek yağıyor. Şehit Cuma Dağ Ortaokulu öğrencileri Filistin için harçlıklarından topladıkları yardımı Okul Müdürü Muhammet Mustafa Çobur ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri Sümeyye Demirbağ ile Ebru Yetek öncülüğünde Filistin’e gönderilmek üzere TDV Elazığ şubesine teslim edildi.
İl Müftülüğü makamında TDV Elazığ Şubesi Başkanı olarak yardımı teslim alan Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ "Özgür Filistin’in Yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin’e yardım kampanyasına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Üstündağ misafirlere bağışlarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Filistin için bağışlar devam ediyor

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Filistin

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