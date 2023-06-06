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Filiz Akın'dan üzen paylaşım! "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen..."

06.06.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından biri olan Filiz Akın sol kulağının üst kısmından kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlardan sonra bir dizi ameliyat olmuştu. Uzun süredir tedavi gören oyuncu iyileşmeye çalışıyordu. Ünlü oyuncu hasta yatağındaki bir halini paylaşarak sözleriyle hayranlarını üzdü.

Filiz Akın'dan üzen paylaşım! "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen..."

Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor

Hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku için hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat masasına yatan Akın'ın tedavi süreci tamamlandı ve usta oyuncu iyileşme sürecini yaşıyor.

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın uzun süredir tedavi görmesiyle gündeme gelirken son olarak paylaşımıyla sevenlerini üzdü.

Hasta yatağından bir anını paylaşan Filiz Akın "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen -böyle değilim am hâlâ iyileşmiş değilim ama yakındır" dedi.

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FİLİZ AKIN'IN HASTALIĞI

Yaklaşık altı ay önce sepsis nedeniyle tansiyonu tehlikeli derecede düşük olan, ateşi 42 dereceye çıkan Filiz Akın, yoğun bakıma alınmış ve midesine tüp takılmıştı. Tatil için Miami’de bulunan oğlu İlker İnanoğlu, sanatçının rahatsızlığını öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul’a dönmüştü.

Hadise'nin dalga konusu olan halini paylaşıp... Hadise'nin dalga konusu olan halini paylaşıp...

Üç gün yoğun bakımda tedavi gören Akın, normal odaya alınmış ve tedavisinin devam edeceğini dile getirmişti.
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Filiz Akın sosyal medya Oyuncu

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