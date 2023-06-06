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Selin Ciğerci Hadise'nin derin göğüs dekolteli halini görünce dayanamadı

06.06.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş kadını ve fenomen Selin Ciğerci, Hadise'nin son pozlarını görünce dayanamadı. Son dönemde iddialı seçimler yapan Hadise bu sefer de göğüs dekolteli bir elbiseyle poz verdi ama pozda güneşten kızarmış cildi dile düştü. Ciğerci de bu konuda sessiz kalmadı.

Selin Ciğerci Hadise'nin derin göğüs dekolteli halini görünce dayanamadı

Tarzıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, tatil sezonunu açtı. Hadise, bu sefer de dekolteli elbisesiyle çektirdiği fotoğrafları yayınladı.

Şarkıcının "Pazartesi, hadi gidelim bebeğim" notuyla yayınladığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken ten rengi de dikkatlerden kaçmadı. Güneşin altında fazla kalarak kıpkırmızı olan Hadise için "Güneş kremi sürmedin mi?" yorumları yapıldı.

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Hadise'nin bu haline Selin Ciğerci de sessiz kalamadı. Ciğerci şarkıcının dalga konusu olan halini paylaştı.

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Ciğerci paylaşımında "Ah Hadise! Güneş koruyucum var her gün bağırıyorum beyaz tenli kadınlar için diye nasıl kızarmış yanmış kıyamam" dedi.

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Hadise Selin Ciğerci

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