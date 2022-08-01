Filiz Akın'dan Zeytin Ağacı'ndaki Ada rolüyle gündem olan Tuba Büyüküstün'e övgü

Zeytin Ağacı dizisi Netflix'te yayınlanır yayınlanmaz olay oldu. 8 bölümden oluşan dizide Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Murat Boz gibi isimler başrollerde yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra dünyada pek çok ülkede izlenme listesine 1 numaradan giren dizi için Yeşilçam'ın efsanesi Filiz Akın'dan da yorum geldi.

"TEBRİKLER TUBACIM"

Filiz Akın, Netflix’te yayınlanan ‘Zeytin Ağacı‘ dizisinde Ada karakterini canlandıran Tuba Büyüküstün‘ü dizideki oyunculuk performansından ötürü tebrik etti. Akın, “Zeytin Ağacı dizisinin bir kaç bölümünü izledim. Ada rolüyle dizinin başarısına katkınız çok büyük. Tebrikler Tubacım" ifadelerini kullandı.

ZEYTİN AĞACI KONUSU

Ada (Tuba Büyüküstün), Sevgi (Boncuk Yılmaz) ve Leyla (Seda Bakan)’nın üniversitede başlayan arkadaşlıkları yıllar içinde en zor zamanlarında bile onlara güç veren bir dostluğa dönüşmüştür.



Ada, başarılı bir genel cerrah, Sevgi de hırslı bir avukattır. Leyla ise ikisinin aksine çalışıp kariyer yapmamıştır. Eşi ve oğlu ile rahat bir yaşam sürmektedir. Ancak bu üç kadının aralarındaki güçlü bağ Sevgi'ye kanser teşhisi konduktan sonra en büyük sınavını verir. Sevgi, Ada’nın istediği gibi hastaneye yatmak yerine bambaşka bir umudun peşinden gider.



Leyla’dan kendisini Zaman (Fırat Tanış) isimli gizemli bir adamı bulmak için Ayvalık'a götürmesini ister. Sevgi’yi bu kararından döndüremeyeceklerini anlayınca da çaresizce hep birlikte yola koyulurlar.



Henüz bilmedikleri şey, bu yolculuğun hayatlarını tamamen değiştireceğidir. Sevgi’nin başlattığı bu arayış, sadece onun değil Ada ve Leyla’nın da yaşamında beklenmedik olaylara neden olacaktır.



