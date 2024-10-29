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Filiz Akın hasta yatağından paylaştı! İlker İnanoğlu'ndan moral

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.10.2024 14:40
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Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Hastaneden çıkan Filiz Akın'dan yeni paylaşım geldi. Oğlu İlker İnanoğlu paylaşıma kayıtsız kalmadı.

Filiz Akın hasta yatağından paylaştı! İlker İnanoğlu'ndan moral

Yeşilçam'ın efsanelerinden Filiz Akın bir süredir sağlık sorunları yaşıyor. Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığı öğrenmişti. İkinci evrede olduğu ortaya çıkan hastalığa meydan okuyan oyuncu, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.

"Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Yeşilçam efsanesi, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.

Filiz Akın'ın geçtiğimiz haftalarda tekrar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Bodrum'da tedavi gördüğü hastane odasından paylaşım yapan Akın'a sevenlerinden 'Geçmiş olsun' mesajları yağmıştı.

81 yaşındaki Akın, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olup, evine geri dönmüştü. Instagram hesabından paylaşım yapan Filiz Akın, '“Beni düşünüp de dua edenlere “ Merhaba”' dedi.

Ekran Alıntısı

İLKER İNANOĞLU KAYITSIZ KALMADI

Oğlu İlker İnanoğlu da bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. İnanoğlu, "Benim Annem Dünyanın en nazik en kibar en hassas insanıdır ama onu kolay kolay hiçbir şey yıkamaz" yazdı.

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Filiz Akın
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