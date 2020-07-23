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Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 22:44 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştu.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın, bir süredir Bodrum'daki evinde yaşamını sürdürüyor. Filiz Akın, koronavirüs salgını döneminde oğlu İlker İnanoğlu ile uzun süre görüşemedi.

Arka Sokaklar'da Engin Başkomiser rolünü canlandıran oyuncu İlker İnanoğlu ise aylar sonra annesiyle buluştu. Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anları Instagram hesabından paylaştı. Kavuşmanın mutluluğu yaşayan anne oğul uzun süre birbirlerine sarıldı.

Filiz Akın paylaşımına, "Ana oğul buluşması. Artık korona kusura bakmasın. Aylar sonra görmenin sevinciyle" notunu yazdı.


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