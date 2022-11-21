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Filiz Özbek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Amasya’da trafik kazası geçiren Filiz Özbek sağlık durumu!

21.11.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filiz Özbek Amasya'da meydana gelen feci trafik kazası sonrası merak konusu oldu. Baş Belası adlı tiyatro ekibini taşıyan minibüs Samsun'a doğru giderken bir tıra arkadan çarptı. Yaralananlar arasında Filiz Özbek da bulunuyor. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Filiz Özbek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Amasya’da trafik kazası geçiren Filiz Özbek sağlık durumu nasıl?

Filiz Özbek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Amasya’da trafik kazası geçiren Filiz Özbek sağlık durumu!

Filiz Özbek 21 Kasım 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Amasya - Çorum kara yolu üzerinde gerçekleşen kazada Burak Topçu, Tolga Güleryüz ve Özgür Karataş kazada hayatını kaybetti. Filiz Özbek , Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy yaralandı. İşte Filiz Özbek hakkında merak edilenler...

FİLİZ ÖZBEK KİMDİR?

Filiz Özbek, Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan minibüste yer alıyordu.

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

FİLİZ ÖZBEK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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