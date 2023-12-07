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Filiz Taçbaş, belediye başkanlığı için aday adayı oldu! Bakın ne kadar ödedi

07.12.2023 10:14 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Filiz Taçbaş bu sefer de 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. Filiz Taçbaş daha önce de milletvekilliği için aday olmuştu.

'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Behiye' karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan Filiz Taçbaş, siyasete atılma arzusunu sürdürüyor.

Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir ikinci bölgeden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunan ancak bu talebi gerçekleşmeyen Filiz Taçbaş, bu kez de belediye başkanlığı için kolları sıvadı.

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Filiz Taçbaş, İzmir Foça Belediyesi için aday adayı olduğunu duyurdu. Milletvekilliği aday adaylığı çin 30 bin TL ödeyen Taçbaş, belediye başkanlığı aday adaylığı için de 10 bin TL ödedi.


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