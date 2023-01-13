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Filiz Taçbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mahallenin Muhtarları dizisinin Behiye'si Filiz Taçbaş 2. Sayfa'da!

13.01.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filiz Taçbaş, 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Erkan Can, Aydan Burhan, Cihat Tamer gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı 90'lı yılların fenomen dizisi Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı Behiye karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu; Arka Sokaklar, İşler Güçler, Çukur gibi çok sayıda dizide rol almıştır. Peki, Filiz Taçbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 90'lı yıllara damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin Behiye'si Filiz Taçbaş hakkında merak edilenler...

Filiz Taçbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mahallenin Muhtarları dizisinin Behiye'si Filiz Taçbaş 2. Sayfa'da!

Filiz Taçbaş, bugün (13 Ocak 2023 Cuma) 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini yorumladı. Mahallenin Muhtarları'nın Behiye'si Filiz Taçbaş, 2. Sayfa canlı yayını sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Filiz Taçbaş kimdir? İşte detaylar...

FİLİZ TAÇBAŞ KİMDİR?

Filiz Taçbaş 1964 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

1992 yılında ekrana gelen Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Behiye karakteriyle ününe ün katan Filiz Taçbaş, aynı zamanda eski millî tenisçidir.

Filiz Taçbaş, 2007'de yüksek puan elde ederek, millî takım elemelerine girmiştir. Millî forma giyen Filiz Taçbaş aynı zamanda gazetelerde tenisle ilgili yazılar yazmıştır.

2. SAYFA'NIN KONUĞU FİLİZ TAÇBAŞ'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Çukur - 2020-2021
Eve Dönüş - 2015
Ah Neriman - 2014
Kırışık - 2013
İşler Güçler - 2012
Anadolu Kartalları - 2011
Farklı Desenler - 2010
IV. Osman-2009
Arka Sokaklar - 2006-2012
Bütün Çocuklarım - 2004
Koçum Benim - 2002
Süper Şamata - 2000
Yaşama Hakkı - 1998
Gönül Bahçelerinde - 1994
Geçmişin İzleri - 1994
Sıcak Takip - 1993
Fırtına Kuşu - 1992
Mahallenin Muhtarları - 1992
Ölürayak - 1991
Eskici Ve Oğulları - 1990
Sabah Olmasın - 1990
Afacan Ateş Parçası - 1990
Önce İnsan - 1989
Bu Şehrin Geceleri - 1989
Bacım - 1988
Ferman - 1988
Elveda Mutluluklar - 1988
Aile Pansiyonu - 1987
Asi Kabadayı - 1986
Korkusuz - 1986
İntikamcı - 1986
Bu Muhtar Başka Muhtar - 1986
Bacım - 1974

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