Filiz Taçbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mahallenin Muhtarları dizisinin Behiye'si Filiz Taçbaş 2. Sayfa'da!

Filiz Taçbaş, bugün (13 Ocak 2023 Cuma) 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini yorumladı. Mahallenin Muhtarları'nın Behiye'si Filiz Taçbaş, 2. Sayfa canlı yayını sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Filiz Taçbaş kimdir? İşte detaylar...

FİLİZ TAÇBAŞ KİMDİR?

Filiz Taçbaş 1964 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

1992 yılında ekrana gelen Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Behiye karakteriyle ününe ün katan Filiz Taçbaş, aynı zamanda eski millî tenisçidir.

Filiz Taçbaş, 2007'de yüksek puan elde ederek, millî takım elemelerine girmiştir. Millî forma giyen Filiz Taçbaş aynı zamanda gazetelerde tenisle ilgili yazılar yazmıştır.

2. SAYFA'NIN KONUĞU FİLİZ TAÇBAŞ'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Çukur - 2020-2021

Eve Dönüş - 2015

Ah Neriman - 2014

Kırışık - 2013

İşler Güçler - 2012

Anadolu Kartalları - 2011

Farklı Desenler - 2010

IV. Osman-2009

Arka Sokaklar - 2006-2012

Bütün Çocuklarım - 2004

Koçum Benim - 2002

Süper Şamata - 2000

Yaşama Hakkı - 1998

Gönül Bahçelerinde - 1994

Geçmişin İzleri - 1994

Sıcak Takip - 1993

Fırtına Kuşu - 1992

Mahallenin Muhtarları - 1992

Ölürayak - 1991

Eskici Ve Oğulları - 1990

Sabah Olmasın - 1990

Afacan Ateş Parçası - 1990

Önce İnsan - 1989

Bu Şehrin Geceleri - 1989

Bacım - 1988

Ferman - 1988

Elveda Mutluluklar - 1988

Aile Pansiyonu - 1987

Asi Kabadayı - 1986

Korkusuz - 1986

İntikamcı - 1986

Bu Muhtar Başka Muhtar - 1986

Bacım - 1974

