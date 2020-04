Film festivalleri dijitalde gerçekleşecek

Çankaya Belediyesinin her yıl desteklediği Türkiye’nin iki önemli film festivali bu yıl internet üzerinden gerçekleşecek. 15. Uluslararası İşçi Filmleri ve 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri festivalleri korona virüs salgını nedeniyle Mayıs ayının başında online olarak sinema severlerle buluşacak.

Çankaya Belediyesinin her yıl destek verdiği Türkiye’nin iki önemli film festivali bu yıl korona virüs salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleşecek. 15. Uluslararası İşçi Filmleri ve 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri festivalleri Mayıs ayının başında online olarak sinema severlerle buluşacak. Çankaya Belediyesi sosyal medya hesapları iki festivale de destek vermeye devam edecek. Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında başlayan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali de bu yıl korona virüs salgını nedeniyle izleyicileri sinema salonlarında filmlerle buluşturamayacak. Bunun yerine 15. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali online olarak düzenlenecek. “Bu yıl, Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, ‘Evde Kalamayanlara’ sloganı ile 1-7 Mayıs 2020 tarihlerinde online yapılacak.

İşçi Filmleri Festivali, www.iff.org.tr facebook.com/iscifilmlerifestivali, twitter.com/iscifilmfest, instagram.com/iscifilmleri youtube.com/channel/UCNrrRyknHWUfzLxhEplOULQ dijital medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

22 yıldır aralıksız olarak kadın yönetmenlerin filmlerini sinemaseverlerle buluşturan festival, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 23. yılında ilk kez online düzenlenecek. 7-14 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleşecek festivalin filmleri, pandemi koşulları nedeniyle online ortamda gösterime girecek. Uçan Süpürge Vakfının düzenlediği festivalin onursal başkanı ise Türkan Şoray oldu. Festival kapsamında bu yıl filmleri, sinema alanında uzman 35 kişiden oluşan danışma kurulu seçti.

Festivalin filmleri, online ortamda gösterime girecek, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIBRESCI) tarihinde ilk kez online jürilik yapacak. Bu yıl 101 ülkeden kadınlara ulaşmayı hedefleyen festivaldeki filmler, Uçan Süpürge Vakfı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluşacak. Öte yandan, daha önce "doğa" olarak belirlenen 23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin teması, Covid-19 nedeniyle "Evde kaldık" olarak değiştirildi. Festival filmlerine Uçan Süpürge Vakfı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Çankaya Belediyesinin destek verdiği 24. yılında Uluslararası Ankara Caz Festivali de salgın hastalıktan dolayı çevrimiçi gerçekleşecek. Caz Derneği, UNESCO ve Herbie Hancock Jazz Institute işbirliği ile 30 Nisan 2020 tarihinde Dünya Caz Günü’nde yapılacak konser ile açılacak festivaldeki diğer 18 konser, 10 Mayıs’a dek mümkün olan en kaliteli ses ve görüntü ile online yapılacak. Festival programı, ankaracazfestivali.com ve cazdernegi.org sitelerinden takip edilebilecek.