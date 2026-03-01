Film gibi kaçış: Eski Barcelonalı yıldız Munir El Haddadi savaşın ortasında kaldı, 16 saatlik yolculukla Türkiye'ye sığındı!

İran'da yaşanan sıcak çatışmalar ve art arda gelen hava saldırıları, bölgede forma giyen yabancı futbolcuları büyük bir paniğe sürükledi. Bu isimlerin başında ise kariyerine dünya devi Barcelona'da başlayan ve şu an İran Ligi (Pro Lig) ekiplerinden Esteghlal FC forması giyen Munir El Haddadi geliyor.

İspanyol spor gazetesi Marca'nın ulaştığı kaynaklar, 30 yaşındaki Faslı yıldızın savaşın ortasından Türkiye'ye uzanan o film gibi kaçış hikayesini gün yüzüne çıkardı.

HAVALİMANINDA DEHŞET ANLARI: UÇAK KALKAMADI!

Bölgede patlak veren savaşın ardından ülkeden ayrılmak için harekete geçen Munir El Haddadi, İran'da forma giyen bir diğer İspanyol futbolcu Ivan Sanchez ile birlikte ilk olarak havayoluyla kaçmayı denedi. İkili uçağa binip derin bir nefes almaya hazırlanırken, uçağın tam kalkış yapacağı sırada yaşanan şiddetli bir hava saldırısı her şeyi altüst etti.

Saldırı sonrası havalimanındaki tüm uçuşların acil olarak iptal edilmesiyle birlikte iki futbolcu büyük bir panik yaşayarak alternatif bir kaçış planı arayışına girdi.

16 SAATLİK NEFES KESEN YOLCULUK: TÜRKİYE'YE SIĞINDI

Havayolu seçeneği ortadan kalkınca Munir El Haddadi ve Ivan Sanchez, tehlikeyi göze alarak karayoluyla sınırı geçme kararı aldı. Marca'ya konuşan kaynaklar, iki oyuncunun aralıksız süren tam 16 saatlik zorlu ve korku dolu bir araba yolculuğunun ardından güvenli bir şekilde Türkiye'ye ulaştığını aktardı.

Türkiye'ye ayak basarak derin bir nefes alan eski Barcelonalı yıldızın, kısa bir dinlenmenin ardından sezon başında ayrıldığı İspanya'ya dönmek için hazırlık yaptığı açıklandı.

İRAN LİGİ ERTELENDİ, YABANCILAR KAÇIŞIYOR

Kariyerinde 3 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Munir, Esteghlal FC formasıyla bu sezon çıktığı 26 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti. 41 puanla ligde lider konumda bulunan Esteghlal'in akıbeti belirsizliğini korurken, yaşanan olayların ardından İran Ligi süresiz olarak ertelendi. Bölgedeki diğer yabancı oyuncuların da farklı yollarla ülkeden ayrılmaya çalıştığı belirtiliyor.