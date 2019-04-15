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Film karakterlerine benzerliğiyle dikkat çeken 17 kişi

bucokiyimis bucokiyimis
EĞLENCE  | 15.04.2019 15:38 | Son Güncelleme

Harry Potter’ın efsanevi karakteri Snape’e benzeyen bir profesörün öğretmeniniz olduğunu düşünün, derse konsantre olabilmeniz büyük ihtimalle imkansız olurdu. Sürekli gittiğiniz mekanlarda ve hatta okulda en sevdiğimiz film karakterlerinin adeta kopyaları olan insanlarla karşılaşmak nasıl bir şey diye merak ediyor musunuz? İşte hafızalarımızda yer etmiş kahramanlara benzerlikleriyle herkesi şaşırtan insanlar...

Film karakterlerine benzerliğiyle dikkat çeken 17 kişi

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