Filme kısa bir mola verin! Çikolatalı patlamış mısır tarifi bambaşka bir diyara götürecek

Patlamış mısır, 7’de 70’e herkesin en sevdiği atıştırmalıklardan biridir. Özellikle televizyon başında ve sinema salonlarında herkesin kucağında bir patlamış mısır kabı vardır. Bol tuzlu klasik patlamış mısır lezzetine yeni bir dokunuş yapıyoruz. Hafif tatlı, biraz tuzlu ve bol çikolatalı patlamış mısırlarınız sizi bekliyor.

ÇİKOLATALI PATLAMIŞ MISIR MALZEMELERİ

1/2 su bardağı patlatmalık mısır

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı tuzlu tereyağı

1 su bardağı esmer toz şeker

1,5 çay kaşığı tuz

1 su bardağı bütün fıstık

2 yemek kaşığı kakao

YAPIMI

Bir tencereye sıvı yağı ve mısırları döküp yağ ısınınca esmer şekeri ilave edin. Kapağını kapatıp aralarda sallayarak patlatın. Mısırlar patladıktan sonra kakaoyu ve tereyağını ilave edip karıştırın. Bütün mısırlar iyice patladıktan sonra ateşten alıp servis edin.



