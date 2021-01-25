Filtre kahve nasıl yapılır? Evde dükkanları aratmayacak kahve keyfine hazır olun

Dünyanın farklı noktalarında tercih edilen bir tat olmayı başaran kahve, sohbetlerin ayrılmaz eşi olmuştur. 600 yıl önce Habeşistan'da keşfedilen kahve, Yemen'e ulaştıktan sonra Arap yarımadasından İstanbul'a gelerek Avrupa'nın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Günümüze kadar ulaşan bu yolculuk şimdilerde kahve dükkanlarında farklı çeşitleriyle tercih edilmektedir. Bunlar arasında en sık tüketilenlerden biri olan filtre kahve nasıl yapılır? Artık evde de hazırlanarak neredeyse her gün tüketilen bir içecek olan filtre kahve makinesiz olarak da hazırlanır. French press ile hazırlanabilen filtre kahve, evde nasıl yapılır diye merak edenlerin ilgisini çekecek farklı yöntemlerle de hazırlanabilir. Bunun için ne makineye ne de french presse ihtiyaç duyulur. Filtre torbası ve filtre tutucu ile hazırlanabilen filtre kahve, hangi yöntemle hazırlarsanız hazırlayın dükkanlarda satılanlarla aynı tadı elde edebileceğiniz lezzet sunar.
1) Filtre Torbası ile:
Filtre kahveyi makinesiz olarak evde yapabilmek için alacağınız filtre torbasını kullanabilirsiniz. Torbanın ortasına ekleyeceğiniz kahvenin ardından bir ip yardımıyla filtre torbasını bohça şeklinde kapatın. Fincanın içine bıraktığınız bohçanın üzerine 90 derece sıcaklıktaki suyu yavaşça ekleyin. 5 dakika kadar beklettiğinizde filtre kahveniz hazır olacaktır.
2) Filtre Tutucusu ile:
Bu yöntem dışında da makineye ihtiyaç duymadan evde filtre kahve hazırlamak mümkündür. Bunun için ihtiyacınız olansa filtre tutucusudur. Filtre torbasını bir adım ileriye taşımanızı sağlayacak bu yöntem yine oldukça basittir:
Filtre tutucusuna kahve filtresi takıldıktan sonra fincanın üzerine yerleştirilir. Ardından öğütülmüş kahve filtrenin ortasına gelecek şekilde koyulur. Önceden kaynatılarak 90 dereceye inmesi beklenen su kahvenin üzerine dökülür. Suyun yavaş şekilde eklenmesi durumunda daha yoğun bir kahve tadı elde etmek mümkündür.
En koyu sohbetlere eşlik eden kahve, farklı yöntemlerle hazırlanabilen bir içecek. Bu yöntemlerden biri de ofiste ya da evde rahatlıkla kullanabileceğiniz french pressle filtre kahve yapımıdır. Kahve çeşitlerinden en çok tercih edilenler arasında yer alan french press yöntemi ile filtre kahve hazırlaması kolay gibi görünse de bazı püf noktalara dikkat etmek gerekir. Bunun sebebi de daha lezzetli bir kahve içebilmektir. Peki french pressle filtre kahve nasıl yapılır? İşte bu sorunun yanıtı:
Bu yöntemi anlatmaya geçmeden önce kısaca kahve seçiminizi nasıl yapmanız gerektiğine deyinelim. Daha lezzetli bir tat elde edebilmek için ilk kuralınız çekirdeklerinin taze kavrulduğu ve iyi koşullarda saklandığından emin olduğunuz bir kahve almaktır. Doğru şekilde öğütülen bir kahvenin yerini hiçbir lezzet tutamayacağından kahve tercihiniz, elde edeceğiniz sonucu daha başarılı hale getirecektir.
Sütlü filtre kahve yapılırken uygulanması gereken yöntemdeki tek değişiklik kahve ve suya sütün eşlik etmesini sağlamak. Peki bunu hangi aşamada gerçekleştirmek gerekiyor? Sütlü filtre kahve yapılırken sütün, kahvenin üzerine yavaş şekilde eklenen suyun ardından karışıma eklenmesine dikkat edilmelidir. Bundan önce suyu yavaşça koyarken 45 saniye kadar beklerseniz kahvenin içindeki gazın çıkmasına da izin vermiş olursunuz. Sonrasında ise su ekleme işlemini bitirip kaynamış sütü dairesel hareketlerle su ve kahve karışımının üzerine eklemeniz gerekir. Ardından 8 dakika kadar demlenme süresi tanımanız yeterli olacaktır. Sütlü filtre kahveniz hazır!
Köpüklü filtre kahve nasıl yapılır sorusunu cevaplarken en büyük yardımcımız süt ve french pressimiz olacak! Süt köpürtücünüz yoksa 2 adımla köpüklü filtre kahve hazırlayabilirsiniz: blender ya da french press kullanarak. Blenderla süt köpürtme zahmetine girmek istemezseniz french pressinizi yıkadıktan sonra ılık sütü içine boşaltın. Seri şekilde pistonu aşağı yukarı hareket ettirerek sütü köpürtün.Kıvamı iyice oturduktan sonra fincanın üzerine hazırladığınız köpüğü ekleyin.
Filtre kahve makinesi kullanımı oldukça pratiktir. Aldığınız makine özellikleri bakımından farklılık gösterse de kahve makinelerinde uygulamanız gereken adımlar aşağı yukarı aynıdır. Bunun için öncelikle su haznesini doldurmanız gerekir. Sonrasında ise gerçekleştirmeniz gereken adım makineye kahve filtresini yerleştirmek olacaktır. Tek kullanımlık kağıt filtre, plastik ya da metal filtrelerden birini tercih edebilirisiniz. Ardından kahve haznesine filtre kahveyi yerleştirmeniz gerekir. Sonrasında ise varsa saat ayarını yapmanız ve denlenmesini beklemeniz yeterli olacaktır. Kahve makinesinde sütlü filtre kahve hazırlamak isterseniz de süt haznesinde kaynayan sütü kahvenize eklemeniz yeterli olacaktır. Bu özelliğe sahip kahvelerde köpüklü kahve de elde edilebilmektedir. Eğer kahve makinenizin süt haznesi bulunmuyorsa başka bir yerde kaynattığınız sütü makinede hazırladığınız kahvenin üzerine ilave etmeniz mümkün.
Filtre kahve saklama koşulları açısından da farklılık gösterir. Eğer elinizde kahve çekirdekleri mevcutsa bunu cam bir kavanozda kiler gibi ışık almayan bir yerde saklamak gerekir. Güneşten ve nemden uzak kalan kahve çekirdekleri taze kalmaya devam eder.
Öğütülmüş filtre kahve saklamayı planlıyorsanız ışık görmeyen kaplar tercih etmeniz gerekir. Daha hassas olan öğütülmüş kahve, uzun süre saklamaya uygun değildir. Bu nedenle kısa zaman içerisinde tüketilmesi gerekir.
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