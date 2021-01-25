Filtre kahve nasıl yapılır? Evde dükkanları aratmayacak kahve keyfine hazır olun

Dünyanın farklı noktalarında tercih edilen bir tat olmayı başaran kahve, sohbetlerin ayrılmaz eşi olmuştur. 600 yıl önce Habeşistan'da keşfedilen kahve, Yemen'e ulaştıktan sonra Arap yarımadasından İstanbul'a gelerek Avrupa'nın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Günümüze kadar ulaşan bu yolculuk şimdilerde kahve dükkanlarında farklı çeşitleriyle tercih edilmektedir. Bunlar arasında en sık tüketilenlerden biri olan filtre kahve nasıl yapılır? Artık evde de hazırlanarak neredeyse her gün tüketilen bir içecek olan filtre kahve makinesiz olarak da hazırlanır. French press ile hazırlanabilen filtre kahve, evde nasıl yapılır diye merak edenlerin ilgisini çekecek farklı yöntemlerle de hazırlanabilir. Bunun için ne makineye ne de french presse ihtiyaç duyulur. Filtre torbası ve filtre tutucu ile hazırlanabilen filtre kahve, hangi yöntemle hazırlarsanız hazırlayın dükkanlarda satılanlarla aynı tadı elde edebileceğiniz lezzet sunar. FİLTRE KAHVE MAKİNESİZ NASIL YAPILIR? EVDE KULLANABİLECEĞİNİZ 2 YÖNTEM 1) Filtre Torbası ile:

Filtre kahveyi makinesiz olarak evde yapabilmek için alacağınız filtre torbasını kullanabilirsiniz. Torbanın ortasına ekleyeceğiniz kahvenin ardından bir ip yardımıyla filtre torbasını bohça şeklinde kapatın. Fincanın içine bıraktığınız bohçanın üzerine 90 derece sıcaklıktaki suyu yavaşça ekleyin. 5 dakika kadar beklettiğinizde filtre kahveniz hazır olacaktır.

2) Filtre Tutucusu ile:

Bu yöntem dışında da makineye ihtiyaç duymadan evde filtre kahve hazırlamak mümkündür. Bunun için ihtiyacınız olansa filtre tutucusudur. Filtre torbasını bir adım ileriye taşımanızı sağlayacak bu yöntem yine oldukça basittir: Filtre tutucusuna kahve filtresi takıldıktan sonra fincanın üzerine yerleştirilir. Ardından öğütülmüş kahve filtrenin ortasına gelecek şekilde koyulur. Önceden kaynatılarak 90 dereceye inmesi beklenen su kahvenin üzerine dökülür. Suyun yavaş şekilde eklenmesi durumunda daha yoğun bir kahve tadı elde etmek mümkündür. FRENCH PRESSLE FİLTRE KAHVE NASIL YAPILIR? En koyu sohbetlere eşlik eden kahve, farklı yöntemlerle hazırlanabilen bir içecek. Bu yöntemlerden biri de ofiste ya da evde rahatlıkla kullanabileceğiniz french pressle filtre kahve yapımıdır. Kahve çeşitlerinden en çok tercih edilenler arasında yer alan french press yöntemi ile filtre kahve hazırlaması kolay gibi görünse de bazı püf noktalara dikkat etmek gerekir. Bunun sebebi de daha lezzetli bir kahve içebilmektir. Peki french pressle filtre kahve nasıl yapılır? İşte bu sorunun yanıtı:

Bu yöntemi anlatmaya geçmeden önce kısaca kahve seçiminizi nasıl yapmanız gerektiğine deyinelim. Daha lezzetli bir tat elde edebilmek için ilk kuralınız çekirdeklerinin taze kavrulduğu ve iyi koşullarda saklandığından emin olduğunuz bir kahve almaktır. Doğru şekilde öğütülen bir kahvenin yerini hiçbir lezzet tutamayacağından kahve tercihiniz, elde edeceğiniz sonucu daha başarılı hale getirecektir. French pressle filtre kahve yapılırken kahveyi soğuk ekipmanlarla yapmamak gelir. French pressi ve fincanlarınızı sıcak su ile çalkalayarak ısınmalarını sağladıktan sonra sıra su ısısını ve kahve miktarını belirlemeye geldi.

Filtre kahve yapılırken kaynayan suyu direkt kullanmamak gerekir. 2 dakika kadar ağzı açık şekilde bekleterek ısının 90 dereceye inmesini sağlamalısınız.

Bu aşamada hazırlamanız gereken diğer malzeme de kahve miktarınız. 1 fincan için 1,5 tatlı kaşığı kahve kullanmanız gerekir. Ancak sert bir tat istiyorsanız daha fazla kahve de koyabilirsiniz.

Miktarı ayarladıktan sonra french pressin içine kahveyi ekleyerek üzerine yavaşça 90 dereceye ulaşması için beklediğiniz suyu eklemeniz gerekiyor.

Bu noktada dikkat etmeniz gereken ise suyu yavaş yavaş ekleyerek kahvenin tamamının ıslandığından emin olmak. Suyu eklerken köpük oluşursa 15 saniye kadar bekledikten sonra işleme devam etmeniz gerekiyor.

Su ekleme işleminin ardındansa demleme ve süzme adımlarına geçiyoruz. Bu noktada french pressin pistonunu yukarı kaldırarak kahvenizin 4 dakika kadar demlenmesine izin verin.

Kahve demini aldıktan sonra pistonu aşağı indirerek süzme işlemine başlamanız gerekir. Yavaşça gerçekleştirdiğiniz adımın ardındansa hazırladığınız kahvenin tadını çıkarmak kalıyor. SÜTLÜ FİLTRE KAHVE NASIL YAPILIR? Sütlü filtre kahve yapılırken uygulanması gereken yöntemdeki tek değişiklik kahve ve suya sütün eşlik etmesini sağlamak. Peki bunu hangi aşamada gerçekleştirmek gerekiyor? Sütlü filtre kahve yapılırken sütün, kahvenin üzerine yavaş şekilde eklenen suyun ardından karışıma eklenmesine dikkat edilmelidir. Bundan önce suyu yavaşça koyarken 45 saniye kadar beklerseniz kahvenin içindeki gazın çıkmasına da izin vermiş olursunuz. Sonrasında ise su ekleme işlemini bitirip kaynamış sütü dairesel hareketlerle su ve kahve karışımının üzerine eklemeniz gerekir. Ardından 8 dakika kadar demlenme süresi tanımanız yeterli olacaktır. Sütlü filtre kahveniz hazır!