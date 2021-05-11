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Final-Four ne zaman? Anadolu Efes-CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta?  

11.05.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY Euroleague'de 4. kez Final-Four’da yer alan Anadolu Efes Almanya’nın Köln şehrinde organize edilen ilk maçında CSKA Moskova ile karşılaşacak. CSKA Moskova - Anadolu Efes Final Four mücadelesi, nefesleri kesecek…

Final-Four ne zaman? Anadolu Efes-CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta?  

Avrupa’da basketbolun kulüpler seviyesindeki bir numaralı organizasyonu THY Euroleague'de 4. kez Final Four'a yükselme başarısı gösteren Anadolu Efes, yarı finalde Fenerbahçe Beko’yu eleyen CSKA Moskova ile mücadele edecek. Mayıs ayının son günlerinde Almanya’da yapılacak CSKA Moskova-Anadolu Efes Final Four mücadelesini, tüm dünyadan basketbolseverler takip edecek…

CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES FİNAL FOUR MAÇI NE ZAMAN?

Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Ergin Ataman'ın öğrencileri Anadolu Efes, çeyrek finalde Real Madrid'i yenerek son 4 takım arasına adını yazmayı başarmıştı. Rus ekibi CSKA Moskova da yarı finalde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu 3-0'lık seriyle eleyerek, Final Four’a yükselmişti.

Bu sezon Final-Four organizasyonu 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek.

CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Hava Yolları (THY) Euroleague Final-Four Anadolu Efes-CSKA Moskova mücadelesi, 28 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da oynanacak.

Final-Four ne zaman? Anadolu Efes-CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta

Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.

İki takımın normal sezondaki mücadelesinde Anadolu Efes İstanbul'da 100-70, CSKA Moskova ise evinde 100-65’lik skorla galip ayrılmıştı.

Mücadeleyi kazanan taraf Barcelona - Olimpia Milano eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk yarışı verecek…

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