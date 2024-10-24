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Final haberleri peş peşe geldi! Güzel Aşklar Diyarı'ndan sonra o dizi de reytinglere yenildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.10.2024 14:54
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Kanal D dizileri reytinglerde istediği sonucu alamadı. Güzel Aşklar Diyarı'ndan sonra Ayazın Sonu Güneş için de final kararı verildi. İşte son günlerde final yapan diziler...

Final haberleri peş peşe geldi! Güzel Aşklar Diyarı'ndan sonra o dizi de reytinglere yenildi

Kanal D’den yeni final haberi geldi. Son günlerde final haberleri peş peşe geldi ve bazı diziler reytinglerde istediği sonucu alamadı.

Kanal D’nin pazartesi akşamları yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin bu hafta aldığı düşük reytinglerin ardından 6. bölümde bitmesine karar verilmişti. Bugün bir final haberi daha geldi.

Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen Ayazın Sonu Güneş adlı günlük dizisi için de final kararı alındı.

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Birsen Altuntaş'ına haberine göre; Birand Tunca (Ayaz) ve Hira Koyuncuoğlu’nun (Güneş) başrollerini paylaştığı dizinin 75. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.

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FİNAL YAPAN DİZİLER

Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un yer aldığı Kirli Sepeti'nden de geçtiğimiz haftalarda final haberi gelmişti. Kötü Kan'la birlikte ATV'nin yeni dizisi Kör Nokta ve Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas'ın da final yapacağı haberi geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu.

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Kanal D
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