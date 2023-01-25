Final iddiaları gündemdeydi! Sevilen dizide flaş gelişme

Sıfırıncı Gün dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyordu. Yeni sezon dizilerinden final haberleri gelmeye devam ederken, reytinglerde alt sıralarda yer alan Sıfırıncı Gün’ün de final yapacağı iddiası gündemde yer almıştı.



YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Oyuncuları arasında Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Berk Cankat, Yiğit Özşener, Sarp Akkaya, Damla Colbay gibi sevilen isimler yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisinin yayın günü değişti. Dizi artık cuma akşamları ekrana gelecek.



Aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinde Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve amirleri Kadir'in hikayesi anlatılıyor.



Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşindedir. Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersizdir.



O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

