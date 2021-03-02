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Final kararı verilmişti! Tövbeler Olsun dizisinde flaş değişiklik

02.03.2021 08:17 | Son Güncelleme:
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Final kararı verilmişti! Tövbeler Olsun dizisinde flaş değişiklik

TRT 1’in hakkında final kararı verilen Tövbeler Olsun’un yayın günü değişti. Pazar günleri ekrana gelen dizi, 4 Mart itibariyle artık perşembe akşamı izleyicisiyle buluşacak.

TRT'nin Milim Sanat imzalı dizisi "Tövbeler Olsun" için final kararı alındı. Dizi, Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Dilligil, Ünal Silver ve Seda Türkmen gibi çok sayıda ünlü ismi buluşturmuştu. Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan, yönetmen koltuğunda Serdar Akar ve Şafak Bal'ın oturduğu 'Tövbeler Olsun' dizisi 32. bölümü ile sevenlerine veda edecek.

TÖVBELER OLSUN DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Pazar günleri ekrana gelen dizi bu haftadan itibaren artık perşembe günleri ekrana gelecek.

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Proje tasarımı Hasan Kaçan’a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyor.


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TRT 1
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