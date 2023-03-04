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  4. Final öncesi Yargı'da bomba ayrılık! Yapım şirketinden açıklama geldi: 'Sağlık sorunlarından dolayı...'

Final öncesi Yargı'da bomba ayrılık! Yapım şirketinden açıklama geldi: 'Sağlık sorunlarından dolayı...'

04.03.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'da beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin ilk bölümünden beri kadroda yer alan başrol oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, projeden ayrılıyor. Konu hakkında yapım şirketinden resmi açıklama da geldi.

Final öncesi Yargı'da bomba ayrılık! Yapım şirketinden açıklama geldi: 'Sağlık sorunlarından dolayı...'

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal ve Cezmi Baskın'ın paylaştığı Yargı dizisi pazar akşamları reyting rekorları kırıyor.

Kanal D'nin sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisinde finale yaklaşılırken beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk bölümünden beri kadroya yer alarak Savcı Pars'ı oynayan Mehmet Yılmaz Ak, ilerleyen bölümlerde kadroya veda edecek.

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"ÇALIŞMASINA ENGEL OLAN RAHATSIZLIĞINI BELGELEDİ"

Ayrılık haberinin duyulmasının ardından yapım şirketinden açıklama gecikmedi.

Ay Yapım, "Yargı dizimiz oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, yaşadığı sağlık probleminin çalışmasına mani olduğunu belgeleyen uzman doktor raporunu yapım şirketimize sunmuş ve projemizden kendi isteğiyle ayrılmıştır" denildi.

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Yargı dizisinin Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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