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  4. Final yapacak olan Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri sona erdi

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri sona erdi

12.08.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı final yaparak ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı dizinin çekimleri de sona erdi.

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri sona erdi

FOX'un 52. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan dizisi Sen Çal Kapımı'nın oyuncuları son set gününde bir araya geldi.

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, başrollerini; Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Elçin Afacan'ın paylaştığı dizinin çekimleri sona erdi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin de son set gününde çekilen kareyi Instagram hesaplarından paylaştı.

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Sen Çal Kapımı'nın 52. ve final bölümü 8 Eylül Çarşamba akşamı ekranda olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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