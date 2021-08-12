Final yapacak olan Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri sona erdi

FOX'un 52. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan dizisi Sen Çal Kapımı'nın oyuncuları son set gününde bir araya geldi.
Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, başrollerini; Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Elçin Afacan'ın paylaştığı dizinin çekimleri sona erdi.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin de son set gününde çekilen kareyi Instagram hesaplarından paylaştı.
Sen Çal Kapımı'nın 52. ve final bölümü 8 Eylül Çarşamba akşamı ekranda olacak.
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