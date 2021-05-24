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Final Yapan Masumiyet’in Harun'u Mehmet Aslantuğ yeni projesini duyurdu!

24.05.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarında güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı konusuyla fırtınalar estiren diz Masumiyet final yapacağı kararını açıkladı. 13. bölümüyle final yapacak olan dizide Harun Orhun karakterine hayat veren Mehmet Aslantuğ, rol alacağı yeni projesini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Final Yapan Masumiyet’in Harun'u Mehmet Aslantuğ yeni projesini duyurdu!

Geçtiğimiz şubat ayında başlayan dizi Masumiyet bu akşam final yaparak ekrandaki macerasına son verecek. Dizinin genç kadrosu final kararından sonra tatile çıkarken, dizide Harun karakterini canlandıran Mehmet Aslantuğ ise yeni projesini duyurdu. İnstagram hesabından yayınladığı fotoğraf ile müjdeli haberi veren Aslantuğ, yeni projesinde eşi Arzum Onan'ında yer alacağını açıkladı.

DİZİ BİTER BİTMEZ YENİ PROJEYLE DÖNÜYOR

Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, uzun sürenin ardından 'Masumiyet' dizisiyle ekranlara geri dönmüştü. Şimdilerde final yapacak olan dizide Hülya Avşar, Deniz Çakır gibi başarılı oyuncular ile başrolü paylaşan Aslantuğ, yeni projesini hayranlarıyla paylaştı.

Başrol oynadığı “Masumiyet” dizisine duygusal bir paylaşımla veda eden Aslantuğ, “Kaptanın seyir defteri” başlıklı bir paylaşımına “Kavuşmayı beklerken, beklemeyi sever insan… Ve elveda ‘Masumiyet’. ‘Gizli bahçemizde açan çiçekler vardı / Vermeye az bulduk / Yahut vakit olmadı’ ” sözleriyle herkese teşekkürlerini iletti.

YILLAR SONRA EŞİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

Ünlü oyuncu, veda paylaşımında bulunmasının ardından müjdeli haberi verdi. Bir süredir hazırlandığı yeni projesinin de yakında geleceğini belirtti.. 1990’lı yıllara damgasını vuran dizilerden “Sıcak Saatler”in, “Son Cemre” adıyla yeni bir versiyonunun çekileceğini duyurdu.Eşi Arzum Onan’la da bu dizi sayesinde tanışan Aslantuğ, yine Arzum Onan’la kamera karşısına geçeceğini de ekledi.
Şimdiden büyük merak uyandıran projenin dizi mi yoksa, film mi olarak döneceği ise henüz belli olmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
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