Final yapan Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'den veda paylaşımları!

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un rol aldığı Sadakatsiz dizisi, 25 Mayıs Çarşamba akşamı 60. bölümüyle final yaparak ekrana veda ediyor. Dizinin başrol oyuncularından Melis Sezen de Sadakatsiz'e veda paylaşımı yaptı.

"HER TEŞEKKÜR AZ KALIR"

Sezen, rol arkadaşlarıyla çekilen kareleri "Sadakatsiz. Edeceğim her teşekkür az kalır, iyi ki. Bu akşam son kez…" notunu yazdı.

SADAKATSİZ FİNAL BÖLÜMÜ KONUSU

Yaşananlar tüm dengeleri yine ve yeniden değiştirirken, herkes kendi sonuna giden taşları kendi elleriyle döşemiştir. Asya, Volkan ve Derin’e büyük bedeller ödeten savaşın sonu yaklaşmıştır. Kimi zaman aşk için, kimi zaman evlatlar için, kimi zaman huzurlu bir nefes için verilen bu mücadelede herkes yol ayrımındadır.

Volkan kurtulmayı, Derin iyileşmeyi, Asya bu üç kişilik savaşı kazanıp kendi hikayesinin son cümlesini yazmayı başaracak mıdır?



