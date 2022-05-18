Sadakatsiz dizisinin güzel karakteri Asya'nın stilini sevenler için uygun fiyatlı elbise önerileri

Hem özel hayatı hem başarılı işleriyle sık sık gündeme gelen Cansu Dere, kusursuz fiziğiyle ne giyse kendine çok yakıştırıyor. Başarıyla üzerinde taşıdığı her kombin, sevenlerinin radarına giriyor. Şu sıralar canlandırdığı Asya karakterinin kıyafetleriyle de çok konuşulan güzel oyuncu, şık kombinleriyle her haftaya damgasını vuruyor. Cansu Dere gibi şıklığınızı yansıtacak giysilere sahip olmak istiyorsanız sizin için en kaliteli ürünleri bir araya getirdik. Gelin, hep birlikte bu ürünleri inceleyelim.

1. House of Silk Su Yeşili Rengi Saten Slip Elbise ile zarafeti üzerinizde taşıyın

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Son dönemlerin gözde dizileri arasında yer alan Sadakatsiz dizisindeki Asya, giyim tarzıyla izleyicileri büyülemeyi başarmış durumda. Siz de Asya'nın tercih ettiği elbiselere benzer bir giysi satın almak istiyorsanız House of Silk Su Yeşili Rengi Saten Slip Elbise'yi tercih edebilirsiniz. Saten kumaştan tasarlanan ürün, şık görünümüyle üzerinizde zarif bir duruş sergiler. V yaka modeli sayesinde bulunduğunuz her ortamda tüm gözleri üzerinizde toplamanızı sağlar. İnce askı detayları elbiseye güzel bir hava kazandırır. Su yeşili renkli elbiseyi beyaz yüksek topuklu ayakkabıyla tamamlayabilirsiniz. Mezuniyet ya da düğün gibi özel günlerde bu ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

2. TRENDYOLMİLLA Siyah Kolsuz Bisiklet Yaka Örme Elbise asaletinizi konuşturacak

Yaz ve bahar aylarında tercih edebileceğiniz TRENDYOLMİLLA Siyah Kolsuz Bisiklet Yaka Örme Elbise, üzerinizde güzel bir duruş sergiler. Bisiklet yaka modeline sahip ürün, kolsuz tasarımıyla ön plana çıkar. Gündelik yaşamda tercih edebileceğiniz elbiseyi dilerseniz özel günlerde de giyebilirsiniz. %51 pamuktan elde edilen ürün, nefes alan yapısıyla sıcak havalarda rahat hissettirir. Mini etek boyu elbisenin tasarımına güzel bir hava katar. Bodycone tarzı sayesinde bedeninizi sararak vücut hatlarınızı vurgulayan elbise, elastan kumaşıyla rahat hareket etme imkânı verir. Siyah rengin asaletini yansıtan ürünü babet ayakkabı ve küçük kol çantasıyla kombinleyebilirsiniz.

3. Çiçek desenleriyle dikkat çeken DeFacto U Yaka Balon Kollu Çiçekli Mini Elbise

Her bölümü ayrı bir heyecanlı olan Sadakatsiz dizisindeki Asya gibi giyinmek istiyorsanız kombinlerinizde elbiselere daha fazla yer vermelisiniz. Hangi modeli tercih edeceğinize karar veremiyorsanız DeFacto U Yaka Balon Kollu Çiçekli Mini Elbise'ye göz atabilirsiniz. U yaka modeline sahip olan ürün, balon kollu tasarımıyla dikkat çeker. Mini etek boyu olan elbiseyi gündelik giyimde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Çiçek detayları kıyafete güzel bir görünüm kazandırır. %100 viskondan üretilen elbiseyi sıcak havalarda giyebilirsiniz. Spor ayakkabı ya da sandaletle görünümünüzü tamamlayabilir, arkadaş buluşmalarından alışverişe kadar birçok ortamda şıklığınızı konuşturabilirsiniz.

4. Rahat ve şık: Koton Halter Yaka Midi Elbise

Sıcak havalarda hem rahat hem şık bir ürün arayışı içindeyseniz Koton Halter Yaka Midi Elbise, düşündüğünüz kıyafet olabilir. Midi etek boyu olan ürün, bedeninizi saran tasarımıyla vücut hatlarınızı vurgular. Halter yaka detayı kıyafetin görünümünü değiştirir. Yumuşak dokusu tende güzel bir his uyandırır. %91 pamuktan elde edilen elbiseyi hava alan yapısı sayesinde yaz ve bahar aylarında tercih edebilirsiniz. Esnek kumaşıyla hareketlerinizi kısıtlamayan ve estetik bir duruş sergileyen bu ürünü ofiste ya da özel günlerde giyebilirsiniz. Siyahın zarafetini yansıtan elbiseyi uzun topuklu ayakkabı ve beyaz renk çantayla kombinleyebilirsiniz.

5. Merry See Yırtmaçlı Mini Saten Elbise aklınızı başınızdan alacak!

Asya'nın stiline benzer giysilere gardırobunuzda yer vermek istiyorsanız Merry See Yırtmaçlı Mini Saten Elbise'ye göz atmalısınız. Parlak kumaşıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ürün, zarif duruşuyla güzel bir görünüm sergiler. Hafif yapısıyla gün boyu rahat hissetmenize yardımcı olur. İnce askılara ve yırtmaç detayına sahip olan ürünü bahar ve yaz mevsimlerinde kombinlerinize dahil edebilirsiniz. Elbiseyi yüksek topuklu koyu renk ayakkabı ve yine koyu renk küçük el çantasıyla tercih edebilirsiniz. İddialı stilinizi vurgulamak istiyorsanız tüm dikkatleri üzerinize çekecek bu elbiseye bayılacağınıza eminiz.

6. Kol detayı ile Whenever Company Siyah Balon Kol Kalp Yaka Bodycone Drapeli Elbise

Yazın gelmesiyle birlikte düğün ve nişan gibi özel günler de yaklaşıyor. Sevdiklerinizin mutlu günlerinde şık görünmenizi sağlayacak bir elbise arıyorsanız Whenever Company Siyah Balon Kol Kalp Yaka Bodycone Drapeli Elbise düşündüğünüz kıyafet olabilir. Balon kol tasarımıyla oldukça zarif olan ürün, geniş ve derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeker. Vücuda oturan bel kısmı, daha sıkı görünmenize katkıda bulunur. Drape detayları ürüne güzel bir hareket kazandırarak estetik duruşuyla üzerinizde havalı bir görünüm sağlar. Mini etek boyuna sahip elbiseyi gündelik hayatınızda da giyebilirsiniz. Uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz ürünü, siyah topuklu ayakkabı ve kırmızı kol çantasıyla tamamlayabilirsiniz.

7. Sadelik ve şıklık bir arada: DeFacto Volan Detaylı Balon Kollu Bisiklet Yaka Yazlık Mini Elbise

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Asya'nın giydiği elbiselere benzer ama daha hareketli bir ürün satın almak istiyorsanız DeFacto Volan Detaylı Balon Kollu Bisiklet Yaka Yazlık Mini Elbise tam size göre. Beyaz renkli ürün, bisiklet yakasıyla sıcak havalarda boyun kısmını rahatsız etmez. Mini etek boyu ve balon koluyla fark yaratan kıyafet, relax fit giyim tarzını sevenleri kendine hayran bırakır. Etek ucunun volanlı yapısı ürüne zarif bir dokunuş katar. Yaz akşamlarında tercih edebileceğiniz giysiyi dilerseniz gündelik olarak da rahatlıkla spor veya klasik tarz kombinlerinize ekleyebilirsiniz.

8. KUPAKIZI Haki Mat Saten Askılı Elbise zarif tasarımıyla büyüleyici

Bahar ve yaz mevsiminde düğünler veya davetlerde kullanabileceğiniz zarif bir kıyafet arayışı içindeyseniz KUPAKIZI Haki Mat Saten Askılı Elbise'yi tercih edebilirsiniz. Saten kumaşla hazırlanan ürün, parlak ve göz alıcı tasarımıyla gözleri üzerinizde toplar. Giyimde cesur tarzı sevenlerin bayılacağı elbise, süper mini etek boyuna sahip. İnce askısı ve degaje yaka modeli kıyafete güzel bir hava katar. Hafif kumaşı sayesinde sıcak havalarda rahat ettiren ürün, kesimiyle vücut hatlarınızı mükemmel şekilde vurgular. Gümüş kolye ve parlak görünümlü ince topuklu ayakkabıyla bu ürünü kombinleyebilirsiniz.

9. Nare Giyim Beyaz Pamuklu Kaşkorse Kolsuz Kısa Elbise ile klasik şıklık

Sadelik ve şıklığı bir arada bulunduran Nare Giyim Beyaz Pamuklu Kaşkorse Kolsuz Kısa Elbise, klasik kesimiyle üzerinizde güzel bir duruş sergiler. Bisiklet yaka detayı ürüne zarif bir hava katar. %90 pamuktan elde edilen elbise, cildinize nazikçe temas ederek gün boyu rahat hissetmenizi sağlar. Gündelik giyim için uygun olan elbiseyi nefes alan yapısı sayesinde sıcak yaz aylarında da tercih edebilirsiniz. Sneaker ayakkabı ve sırt çantasıyla tarzınızı tamamlayarak spor görünüm elde edebilirsiniz.

10. Cool & Sexy Siyah Balon Kol Kare Yaka Elbise baharı üzerinize taşıyacak

Baharın canlılığını üzerinize taşıyacak bir elbise istiyorsanız Cool & Sexy Siyah Balon Kol Kare Yaka Elbise'yi tercih edebilirsiniz. Çiçek detayları ve balon kol detayı bulunan ürün, güzel ve şık görünmenizi sağlar. Göğüs kısmında bulunan bağcık ve ürünün kare yakası elbiseye farklı bir görünüm katar. Bodycone modeliyle bedeninizi saran elbise, vücut hatlarınızı vurgular. Özel günlerde kullanabileceğiniz elbiseyi gündelik yaşamınızda da giyebilirsiniz. Uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz %94 polyesterden elde edilen elbiseyi orta boy topuklu ayakkabı ve kol çantasıyla tamamlayabilirsiniz.