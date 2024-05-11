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  4. Finale saatler kala Eurovision’dan diskalifiye edildi! İsrail detayı dikkat çekti

Finale saatler kala Eurovision’dan diskalifiye edildi! İsrail detayı dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.05.2024 15:31
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2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finaline saatler kala şaşırtan bir gelişme yaşandı. Yarışmada Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın diskalifiye edildiği duyuruldu. İsrail detayı ise dikkat çekti.

Finale saatler kala Eurovision’dan diskalifiye edildi! İsrail detayı dikkat çekti

Eurovision 2024 bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenleniyor. Dünyanın en önemli müzik organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Eurovision'da İsrail'in yarışmaya katılımına yönelik protestolar ve eleştiriler de devam ediyor.

Eurovision finaline saatler kala beklenmedik bir gelişme daha yaşandı. Final öncesi Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, yarışmadan diskalifiye edildi.

Eurovision organizatörlerince yapılan açıklamada, Hollandalı temsilci Klein'ın, bir ekip üyesine yönelik davranışının "yarışma kurallarının ihlali" olarak değerlendirildiği belirtildi.

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Klein'ın final yarışmasından diskalifiye edildiği bildirilen açıklamada, "İsveç polisi, yapım ekibinden bir kadın üyenin perşembe gecesi yarı finaldeki performansı sonrasında yaşanan olayın ardından yaptığı şikayeti araştırdı. Hukuki süreç devam ederken yarışmaya devam etmesi uygun değil. Etkinliğimizde uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izliyoruz. Güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamaya kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.

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İSRAİL'İN YARIŞMAYA KATILMASINI SORGULAMIŞTI

Hollandalı temsilci Klein, İsrailli temsilcinin yarışmaya katılımını sorgulamıştı. İsveç'in Malmö kentinde yapılacak final yarışması öncesi dün düzenlenen basın toplantısında, İsrailli temsilci Eden Golan'a, Polonyalı bir gazeteci, Etkinliğe katılarak diğer katılımcılar için bir güvenlik riskine neden olduğunu düşünüp düşünmediği sorusunu yöneltmişti.

Bunun üzerine İsveçli sunucu Jovan Radomir'in hemen araya girerek Golan'a "soruya cevap vermek zorunda olmadığını" söylemiş ve Hollandalı temsilci Joost Klein da yüksek sesle "Neden olmasın?" ifadesini kullanmıştı.

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ATEŞKES ÇAĞRISI YAPILDI

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.

Avrupa'nın birçok ülkesinden farklı kesimler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Euroision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrısında bulunmuştu.

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Hollanda İsrail Eurovision ele
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