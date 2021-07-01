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Fındık araştırma merkezi bilimsel çalışmalarla verimin desteklenmesine katkı sağlayacak

01.07.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, bölgenin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen fındığın üretim olanaklarını artırarak doğal florasını canlı tutmak, yeni çoğaltma tekniklerini uygulamalı olarak yöredeki kişi, kurum ve kuruluşlara öğretmek amacıyla çalışmalar yapılıyor - Merkezin Müdürü Şemsettin Kulaç: - "Merkez, mevcut fındık bahçelerinin verimini artırmaya yönelik çalışmalar yapacak. Hangi çeşitler hangi yörelerde daha verimli oluyor, onun araştırmasını yapacağız. Arazi yüksekliğine göre bilimsel çalışmalar yapıp fındık için en uygun çeşitleri tavsiye edeceğiz. Bunları araştırıp üreticiye faydalı olmaya çalışacağız"

CEM ALİ KUŞ - Düzce Üniversitesi (DÜ) bünyesinde kurulan Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgenin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen fındıkta verimin desteklenmesi için bilimsel çalışmalar yürütüyor.

Faaliyete haziran ayının başında geçen merkez, yerel ve ulusal olarak fındık üretimiyle ilgili sorunları ve çözüm yöntemlerini araştırarak öneriler sunmayı, fındığın üretim olanaklarını artırarak doğal florasını canlı tutmayı, yeni çoğaltma tekniklerini uygulamalı olarak yörede fındık üretimiyle uğraşan kişi, kurum ve kuruluşlara öğretmeyi amaçlıyor.

Bölgede ihtiyaç duyulan anaç-kalem ve aşılı fidan ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmayı da hedefleyen merkez, kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde fındık üretiminin bilimsel yöntemlere ve piyasanın kalite kriterlerine uygun şekilde yapılmasına, ayrıca bilimsel eğitim programlarıyla teknik personel, öğrenci, çiftçi gibi kişilere destek veriyor.

Fındık türleri ve çeşitleri üzerinde de araştırmalarına başlayan merkez, Türkiye'de kaç ticari fındık çeşidi bulunduğunu genetik olarak listeleyecek.

- "Modern fındık tarımı için üreticiye yönelik uygulamalı çalışmalar yapacağız"

Merkezin Müdürü ve DÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Şemsettin Kulaç, AA muhabirine, merkez kurulmadan önce yaklaşık 10 yıldır üniversite içinde bulunan iki serada fındık türleri ve verimi üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kulaç, 14 ticari fındık çeşidini 4 farklı aşı yöntemiyle 3 farklı zamanda 2 yıl tekrarlı aşılayarak aşı uyumlarını araştırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu araştırmalardan olumlu sonuçlar aldık. Aşı başarısı çok yüksek olan 3 türümüz var. Bunlar çakıldak, Yomra sivrisi ve Giresun yağlısı. Hangi dönemlerde yapılan aşıların daha başarılı olabileceğini araştırıyoruz. Mart, nisan ve mayısta aşılama yaptık. Fındık kalemlerinin de soğuklama süresine ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Ne kadar soğuk hava deposunda beklerse başarı o kadar yüksek oluyor. Mayıs ayından sonra kalemler enerjilerini kaybediyor, aşı başarı oranları düşmeye başlıyor. Bu da mayısta bile uygun koşullarda kalemler saklanabilirse aşı yapılabileceğini gösteriyor."

Akçakoca'daki ana merkezde ise modern fındık tarımı için üreticiye yönelik uygulamalı çalışmalar yapacaklarını aktaran Kulaç, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez binamız orası olacak ama araştırma alanlarımız üniversitemizin içindeki seralar olacak. Merkez, mevcut fındık bahçelerinin verimini artırmaya yönelik çalışmalar yapacak. Modern fındık tarımı yapılabilecek bahçeler kuracağız. Yaşlı bahçelerden talep gelmesi halinde onları gençleştirirken en yüksek verimi nasıl elde edebiliriz ona bakacağız. Hangi çeşitler hangi yörelerde daha verimli oluyor, onun araştırmasını yapacağız. Arazi yüksekliğine göre bilimsel çalışmalar yapıp fındık için en uygun çeşitleri tavsiye edeceğiz. Bunları araştırıp üreticiye faydalı olmaya çalışacağız."

Kulaç, Türkiye'nin fındık üretiminde lider olduğunu, bilimsel çalışmalarla da sektörün kalbi konumuna gelebileceğini sözlerine ekledi.

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