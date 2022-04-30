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Fındık üreticileri külleme hastalığı ve kozalak akarına karşı bahçelerini ilaçlıyor

30.04.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz: - "Bu dönemde külleme ve kozalak akarına karşı verilen mücadele sayesinde, verimde ve kalitede yaşanılabilecek önemli kayıpların önüne geçilmektedir"

HAYATİ AKÇAY - Türkiye'de fındık üretiminin en çok yapıldığı illerin başında gelen Ordu'da üreticiler külleme hastalığına ve kozalak akarı zararlısına karşı bahçelerini ilaçlıyor.

Hava sıcaklığının artması ile fındık üreticileri külleme hastalığı ve kozalak akarı zararlılarına karşı bahçelerinde ilaçlama ve bakım çalışması yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadele edilmediği takdirde verim ve kalitede önemli kayıpların yaşandığını söyledi.

Fındıkta da önemli hastalık ve zararlıların söz konusu olduğunu belirten Yılmaz, bunların başında külleme, kozalak akarı zararlısı ve fındık kurdunun geldiğini vurguladı.

Yılmaz, üreticilerin bahçelerinden yeterince verim alabilmesi için bu hastalık ve zararlılarla mücadele etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Şu anda bahçelerde ilaçla mücadelenin tam zamanı. Hastalık ve zararlılara karşı mücadele edilmediği takdirde fındık verimi ve kalitesinde önemli azalmalar olabilmektedir. Bunun örneklerini geçmiş yıllarda gördük." dedi.

Bu dönemin, zararlı ve hastalıklara karşı mücadele etme zamanı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Özellikle külleme ve kozalak akarı zararlısına karşı ilaçlı mücadele yapılması gerekmektedir. Bu dönemde külleme ve kozalak akarına karşı verilen mücadele, verimde ve kalitede yaşanılabilecek önemli kayıpların önüne geçmektedir." diye konuştu.

Yılmaz, üreticilere, piyasada hem külleme hastalığı hem de kozalak akarı zararlısına karşı satılan etkili ilaçları kullanmaları önerisinde bulundu.

- "Üreticilerimiz konunun bilincinde"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da fındığın, bölge ve ülke için çok önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Külleme hastalığının son yıllarda bahçelere zarar vermeye başladığına dikkati çeken Soydan, "Fındığa ciddi zararlar veriyor. Daldaki yaprak üzerinde oluşan beyaz tabaka yeterince mücadele edilmemesi durumunda çotanağın çürümesine yol açıyor." dedi.

Soydan, üreticilerin bu hastalığa karşı çok ciddi mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu günlerde külleme hastalığı ile ilgili ilaçlama yapılıyor. Üreticilerimiz konunun bilincinde ve buna göre çalışma yapıyor. Tüm üreticilerimizin amacı ürünlerini en iyi şekilde harmana getirmek ve buradan pazara sunmak." değerlendirmesinde bulundu.

Zamanında yapılacak çalışmayla bahçelerin külleme hastalığından kurtulabileceğini belirten Soydan, bu hastalığa karşı en az iki kez ilaçlama yapılmasını tavsiye etti.

Fındık üreticisi Erol Güler, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki bahçesinde ilaçlama yaptı.

Güler, ilaçlama yaparak, külleme hastalığı ve kozalak akarına karşı olumlu sonuç aldığını aktardı.

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