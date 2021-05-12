SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Finlandiya Futbol Federasyonundan ücretsiz başörtüsü kampanyası

Finlandiya Futbol Federasyonundan ücretsiz başörtüsü kampanyası

12.05.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya Futbol Federasyonu, ülkede yaşayan Müslüman sporculara ücretsiz başörtüsü dağıtacağını duyurdu.

Finlandiya Futbol Federasyonundan ücretsiz başörtüsü kampanyası

Federasyondan yapılan açıklamada, sporda tam eşitliğe dikkati çekmek için böyle bir kampanya başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Finlandiya eşit fırsatlara sahip bir ülke olarak biliniyor. Bununla birlikte, Finlandiya giderek daha çeşitli bir toplum haline geldikçe yapılacak çok şey olduğunun farkındayız. Ücretsiz başörtüsü kampanyasıyla, futbolu herkes için erişilebilir hale getirme taahhüdümüzü göstermek istiyoruz. Bizim için önemli olan, dini inançlar, ten rengi ve kimliği ne olursa olsun, herkesi eşit şekilde kabul etmektir. Diğer bütün ülke futbol federasyonlarının eşitliği sağlamak için bizi örnek almalarını istiyoruz''

Öte yandan, İsveç'in Expressen gazetesinin haberine göre, Fransa’daki resmi spor karşılaşmalarında başörtüsü yasağına tepki göstermek için Finlandiya Futbol Federasyonunun böyle bir karar aldığı iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti
UEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemlerini açıkladıUEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemlerini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Finlandiya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Beyaz Zambaklar Ülkesi, 5 buçuk milyon finlandiya, müslüman ülkede başörtüsü olsun mu? olmasın mı? zırvalıkları tartışılırken, bize ve tüm dünyaya insanlık dersi vermeye devam ediyor, Finlandiyanın insanlığa ve eğitime vermiş olduğu daha bir çok müthiş işler var, youtube dan izlemenizi tavsiye ederim, herkeze iyi bayramlar

En Çok Okunan Haberler

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

17 Mayıs’tan sonra 3 aşamalı normalleşme planı

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

Şampiyonluk oranları güncellendi!

Şampiyonluk oranları güncellendi!

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk iddiası!

Ahmet Çakar'dan flaş şampiyonluk iddiası!

Galatasaray'ı şikeyle suçladı, ortalık karıştı!

Galatasaray'ı şikeyle suçladı, ortalık karıştı!

Fenerbahçe'ye kötü haber geldi

Fenerbahçe'ye kötü haber geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk için flaş iddia!

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk için flaş iddia!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.