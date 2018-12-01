Fiorentina 0 - 3 Juventus

İtalya Ligi'nde son 7 sezonun şampiyonu Juventus, 8. şampiyonluk için de işi sıkı tutuyor. Siyah Beyazlı ekip, 14. hafta maçında konuk olduğu Fiorentina'yı 3-0 yendi. 31. dakikada Rodrigo Bentancur'un golüyle 1-0 öne geçen Juventus, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

69'da Giorgio Chiellini sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Maçta son sözü söyleyen isim 79'da Cristiano Ronaldo oldu ve Portekizli penaltı golüyle maçın skorunu ilan etti: 0-3.

RONALDO YİNE TARİH YAZDI

Cristiano Ronaldo, David Trezeguet (2006-2007) ve Gonzalo Higuain'in (2016-2017) ardından üst üste 5. maçında da gol atan Juventuslu oyuncu oldu. Üst üste 5. maçını da kazanan ve puanını 40 yapan Juventus, Napoli'nin haftayı Chievo ile golsüz tamamlamasının ardından en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. Üst üste 7. maçında da galibiyet alamayan Fiorentina ise 18 puanda kaldı.

