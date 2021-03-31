Fiorentina'dan Fatih Terim'e teknik direktörlük teklifi

İtalyan devi Fiorentina, 21 yıl sonra bir kez daha Fatih Terim'i Floransa'ya getirmeye kararlı. Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında yer alan iddialarda, kulübün milyarder başkanı Commisso'nun, Fiorentina taraftarının hâlâ unutamadığı Fatih Terim'i takımın başında görmek istediği ifade edilmişti.

Fatih Terim'in bu konuda bir karar beyan etmediği ancak Mor Menekşeler'in İmparator'un kapısını çalmakta kararlı olduğu ifade edildi. Öte yandan Commisso bu operasyonda ısrarcı.

FİORENTİNA VE MİLAN

Galatasaray'ı 4 sene üst üste şampiyon yapmasının ardından Avrupa'ya yelken açan Terim, Temmuz 2000'de Fiorentina'nın başına geçmiş ve taraftarların sevgisini kazanmasıyla birlikte başkan Vittorio Cecchi-Gori'yle arası açılmış ve Şubat 2001'de görevine son verilmişti. Daha sonra ise 2001 yılında Temmuz ve Kasım ayları arasında Milan'ı çalıştırmıştı. Fatih Terim'den sonra ise dünya devi kulübün başına Carlo Ancelotti getirilmişti.

67 yaşındaki teknik adamın asıl hedefi ise kariyerini Galatasaray'da tamamlamak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim, yönetimden opsiyon maddesini yürürlüğe almak üzere kendisine yeni bir teklif yapmasını bekliyor.