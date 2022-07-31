Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı! O gönderiye binlerce beğeni geldi...

Serie A'da Fiorentina ve Milan'ın teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, 2001'de çalıştırdığı mor menekşeler tarafından unutulmuyor.
Geçtiğimiz sene, 2001 yılında İtalya Kupası yarı finalinde Milan'ı 2-0 yenerek finale yükselen Fatih Terim'in maç sonrası çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Fiorentina'dan bu yıl bir paylaşım daha geldi.
Fiorentina, Fatih Terim'i bir türlü unutamıyor. Tecrübeli teknik adamı bu yıl da paylaşan Fiorentina kulübü, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
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