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Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı! O gönderiye binlerce beğeni geldi...

31.07.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina, 2001 yılında kulübün başında olan Fatih Terim'i yine unutmadı. Sosyal medya hesaplarından Fatih Terim paylaşımı yapan İtalyan kulübü, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı! O gönderiye binlerce beğeni geldi...

Serie A'da Fiorentina ve Milan'ın teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, 2001'de çalıştırdığı mor menekşeler tarafından unutulmuyor.

GEÇEN SENE PAYLAŞMIŞLARDI

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Geçtiğimiz sene, 2001 yılında İtalya Kupası yarı finalinde Milan'ı 2-0 yenerek finale yükselen Fatih Terim'in maç sonrası çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Fiorentina'dan bu yıl bir paylaşım daha geldi.

BİR PAYLAŞIM DAHA GELDİ

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Fiorentina, Fatih Terim'i bir türlü unutamıyor. Tecrübeli teknik adamı bu yıl da paylaşan Fiorentina kulübü, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim galatasaray
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